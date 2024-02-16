https://sputnik-georgia.ru/20240216/papuashvili-golosa-izbirateley-v-gruzii-nuzhno-zaschischat-ot-natsdvizheniya-i-npo-satellitov-286349686.html

Папуашвили: голоса избирателей в Грузии нужно защищать от "Нацдвижения" и НПО-сателлитов

Папуашвили: голоса избирателей в Грузии нужно защищать от "Нацдвижения" и НПО-сателлитов

В правящей партии прокомментировали инициативу "Нацдвижения" 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T15:19+0400

2024-02-16T15:19+0400

2024-02-16T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Голоса грузинских избирателей во время предстоящих парламентских выборов нужно защищать как раз от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сателлитных неправительственных организаций, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Так глава законодательного органа прокомментировал заявление лидера "Нацдвижения" Левана Хабеишвили в связи с тем, что бывшая правящая партия планирует создать "школу защитников голосов", чтобы взрастить профессиональных наблюдателей на выборах. Глава грузинского законодательного органа также напомнил о насильственном штурме здания Центральной избирательной комиссии в 2020 году, а также об обнародованных НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) неверных данных по парламентским выборам 2020 года, которые, по словам Папуашвили, стали основанием для бойкота "Нацдвижения". Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО, донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пыталась ввести общество в заблуждение. "Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе>>"Так что если наши голоса нужно защищать от кого-либо, то это от "Нацдвижения", ее сателлитов-НПО. Мы также очень серьезно следим за тем, кем будут т. н. местные наблюдатели, которые обычно активны, потому что они потеряли доверие общества, поскольку были соучастниками кампании по дезинформации в 2020 году в связи с фальсификацией выборов", – отметил Папуашвили. По словам главы парламента, они также будут наблюдать за источниками финасирования таких НПО. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета. ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждала, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства. В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Выборы 2024 в Грузии: "Нацдвижение" создает школу защитников голосов>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, леван хабеишвили, каха каладзе, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия