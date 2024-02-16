https://sputnik-georgia.ru/20240216/rost-pensiy-v-gruzii-nevozmozhen-pri-prekraschenii-torgovli-s-rossiey--deputat-286361350.html
Рост пенсий в Грузии невозможен при прекращении торговли с Россией – депутат
Рост пенсий в Грузии невозможен при прекращении торговли с Россией – депутат
Если экономические отношения с Россией будут прекращены, грузинская экономика сократится на 10%, считает депутат 16.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-16T20:24+0400
2024-02-16T20:24+0400
2024-02-16T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Выполнение предвыборного обещания оппозиционной партии "Лело для Грузии" увеличить пенсии в Грузии до одной тысячи лари при их желании ввести санкции против России невозможно выполнить, так как грузинская экономика будет в упадке, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан. По словам Матикашвили, партия "Лело" отличается радикализмом и агрессивной риторикой, которая и в этот раз проявила себя ложными обещаниями. Между тем основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что не говорил о разрыве экономических связей с Россией. Введение санкций против России чревато для Грузии спадом экономики – депутат >>"Мы нигде не говорили, что экономические отношения с Россией должны быть прекращены. Наша страна должна быть независимой. Нам нужна сбалансированная экономика, диверсифицированная экономика со всеми странами", – пояснил Хазарадзе. Ранее в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предвыборное обещание "Лело" о росте пенсий является еще одним популистским заявлением и непонятно, как партия собирается выполнять обещание, заявляя о необходимости введения санкций против России. Насколько экономика Грузии зависит от торговых отношений с Россией? >>Россия занимает вторую строчку в списке основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил 2,4 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от общего торгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, россия, лело для грузии, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, россия, лело для грузии, грузино-российские отношения
Рост пенсий в Грузии невозможен при прекращении торговли с Россией – депутат
Если экономические отношения с Россией будут прекращены, грузинская экономика сократится на 10%, считает депутат
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Выполнение предвыборного обещания оппозиционной партии "Лело для Грузии" увеличить пенсии в Грузии до одной тысячи лари при их желании ввести санкции против России невозможно выполнить, так как грузинская экономика будет в упадке, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Если экономические отношения с Россией будут прекращены, наша грузинская экономика сократится на 10%... Если экономика сократится на 10%, государству будет сложно выплачивать не только повышенную пенсию в одну тысячу лари, но и существующую пенсию", – заявил Матикашвили.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.
По словам Матикашвили, партия "Лело" отличается радикализмом и агрессивной риторикой, которая и в этот раз проявила себя ложными обещаниями.
Между тем основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что не говорил о разрыве экономических связей с Россией.
"Мы нигде не говорили, что экономические отношения с Россией должны быть прекращены. Наша страна должна быть независимой. Нам нужна сбалансированная экономика, диверсифицированная экономика со всеми странами", – пояснил Хазарадзе.
Ранее в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предвыборное обещание "Лело" о росте пенсий является еще одним популистским заявлением и непонятно, как партия собирается выполнять обещание, заявляя о необходимости введения санкций против России.
Россия занимает вторую строчку в списке основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил 2,4 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от общего торгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%.
Грузия и международные санкции
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.