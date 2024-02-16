https://sputnik-georgia.ru/20240216/sistema-statistiki-gruzii-priznana-odnoy-iz-luchshikh-v-mire--dannye-vsemirnogo-banka-286362314.html

Система статистики Грузии признана одной из лучших в мире – данные Всемирного банка

Система статистики Грузии признана одной из лучших в мире – данные Всемирного банка

Оценка Всемирного банка осуществляется по различным критериям, которые объединяют 5 направлений, 22 измерения и более 50 индикаторов 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T21:16+0400

2024-02-16T21:16+0400

2024-02-16T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Система статистики Грузии признана лучшей в регионе, а также занимает 14-е место среди 20 лучших стран Европы, по данным Всемирного банка, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". В целях оценки статистических служб стран мира Всемирный банк ежегодно расчитывает индикаторы статистической эффективности (Statistical Performance Indicators – SPI). Указанные показатели являются возможностью оценки эффективности существующей в стране системы статистики и улучшения ее в дальнейшем. По последним данным Всемирного банка за 2022 год, Грузия занимает 16-е место в рейтинге с 90,7 балла и опережает 15 стран Европы (Австрию, Эстонию, Португалию, Словакию, Бельгию, Латвию, Грецию, Литву, Венгрию, Люксембург, Кипр, Румынию, Болгарию, Хорватию и Мальту). S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии >>В первую тройку стран мира по развитию национальной системы статистики вошли Финляндия, Норвегия и Канада, система статистики которых была оценена на 93 балла из 100. Согласно отчету, Грузия также опережает такие развитые страны, как Швейцария, Великобритания, Япония, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Исландия и Израиль. Оценка Всемирного банка осуществляется по различным критериям, которые объединяют 5 направлений, 22 измерения и более 50 индикаторов. Грузия не соревнуется с другими странами – депутат партии власти про рейтинги >>Оценка основана на таких характеристиках, как ориентированные на пользователя данные, уровень и качество их дисагрегации, статистические услуги и их использование, доступ к данным, источники, законодательство, инфраструктура, соответствие международным стандартам, международное сотрудничество и другие. Эту оценку Всемирный банк проводит независимо, основываясь на различных источниках. Его цель – оценить уровень устойчивости и развития национальных статистических систем в странах, произвести ориентированную на пользователя, надежную и качественную официальную статистику, которая важна для достижения глобального процветания и прогресса. Всемирный банк оценивает статистические системы стран по этим показателям с 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, всемирный банк, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", рейтинг