https://sputnik-georgia.ru/20240216/v-parlamente-gruzii-obsudili-vypolnenie-usloviy-evrosoveta-papuashvili-ob-itogakh-vstrechi-286363912.html

В парламенте Грузии обсудили выполнение условий Евросовета: Папуашвили об итогах встречи

В парламенте Грузии обсудили выполнение условий Евросовета: Папуашвили об итогах встречи

Единственный вопрос, по которому оппозиционная часть имеет свою позицию, касается избрания должностных лиц в парламенте квалифицированным большинством, сообщил... 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T23:04+0400

2024-02-16T23:04+0400

2024-02-16T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и часть оппозиции провели конструктивный разговор в ходе второго обсуждения в парламенте девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. В парламенте состоялась вторая встреча правящей партии с оппозиционерами, которые озвучили свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. По словам депутата Анны Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти условия в кратчайшие сроки после прихода к власти. По его словам, речь шла о вопросах усиления Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных. "В этой связи мы обсудили восемь вопросов и фактически по всем договорились. Также у нас был разговор по поводу Антикоррупционного бюро, там было 17 вопросов, и мы фактически договорились о 15", – заявил спикер парламента. По словам Папуашвили, по большинству вопросов достигнута договоренность, единственный вопрос, по которому оппозиционная часть имеет свою позицию, касается избрания должностных лиц в парламенте квалифицированным большинством. Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии >>Речь идет об избрании глав Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных. По мнению Папуашвили, по сути, квалифицированное большинство является инструментом блокировки решений в руках оппозиции. Как пояснил спикер парламента, квалифицированное большинство в руках оппозиции неоправданно, вспомнив назначение главы ЦИК и Народного защитника. "Как долго они блокировали. В конечном счете единственным способом избрать Народного защитника было избрание члена оппозиции, и именно так нам это удалось. У нас не так много квалифицированных кадров в оппозиции, чтобы каждый раз избирать членов оппозиции на ту или иную должность, да и особого доверия к ним мы не испытываем", – отметил он. Кроме того, по его словам, есть один вопрос, поднятый оппозицией во время обсуждений, относительно возложения на Антикоррупционное бюро следственной функции, что не является прямой рекомендацией Венецианской комиссии. В связи с этим правящая партия считает данное предложение нецелесообразным. Девять условий для вступления в ЕС: парламент Грузии приступил к работе >>Также в ходе встречи в парламенте стороны договорились о наделении неприкосновенностью руководителя Антикоррупционного бюро, обсудили вопросы совершенствования системы защиты информаторов, говорили об совершенствовании системы декларирования и различных вопросах. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, специальная следственная служба, парламент грузии, грузия - евросоюз