https://sputnik-georgia.ru/20240217/predvybornyy-populizm--v-pravyaschey-partii-gruzii-otsenili-initsiativu-lelo-o-roste-pensiy-286370743.html

Предвыборный популизм – в правящей партии Грузии оценили инициативу "Лело" о росте пенсий

Предвыборный популизм – в правящей партии Грузии оценили инициативу "Лело" о росте пенсий

Намерение партии "Лело" увеличить пенсии в Грузии до 1 тысячи лари вызвало резонанс среди грузинских политиков 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T15:45+0400

2024-02-17T15:45+0400

2024-02-17T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Обещание оппозиционной партии "Лело для Грузии" поднять пенсии – дешевый популизм, чтобы завоевать голоса избирателей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили.В предверии парламентских выборов оппозиционная партия "Лело для Грузии", выступающая за введение санкций против России, пообещала повысить пенсии до 1 тысячи лари в случае прихода к власти. В правящей партии заявили, что введение санкций сильно ударит по самой Грузии и в таких условиях ни о каком повышении пенсий и речи быть не может.Грузинский народ прекрасно знает, что немедленное прекращение торгово-экономических отношений нанесет большой ущерб экономике страны и в этом, вероятно, никто не сомневается, отметил он. Введение санкций против России чревато для Грузии спадом экономики – депутат >>По словам депутат, инициатива закрытия границ с Россией не что иное как авантюра, а правительство Грузии работает над диверсификацией рынка, чтобы не зависеть полностью от торговых отношений с одной страной.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.Рост пенсий в Грузии невозможен при прекращении торговли с Россией – депутат>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что такого размера пенсий не хватает для достойной жизни в Грузии и правительство сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию.Тема роста пенсий в Грузии на протяжении многих лет – одно из самых популярных обещаний политиков на выборах, так как пенсионеры в стране составляют значительную часть избирателей.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, новости, лело для грузии, россия, грузино-российские отношения