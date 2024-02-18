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Кобахидзе провел первую встречу с Патриархом в качестве премьер-министра Грузии
Кобахидзе провел первую встречу с Патриархом в качестве премьер-министра Грузии
Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T20:03+0400
2024-02-18T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями церкви и государства на встрече в Патриархии, сообщила пресс-служба главы правительства. Премьер и Патриарх обсудили также вопросы дальнейшего развития государства. По данным пресс-службы премьер-министра, Патриарх еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьера. Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном. Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера >>Ранее, 10 февраля, Илия II поздравил Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". В понедельник, 12 февраля, прошло первое заседание правительство под его руководством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, католикос-патриарх всея грузии илия ii
новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Кобахидзе провел первую встречу с Патриархом в качестве премьер-министра Грузии
Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями церкви и государства на встрече в Патриархии, сообщила пресс-служба главы правительства.
Премьер и Патриарх обсудили также вопросы дальнейшего развития государства.
По данным пресс-службы премьер-министра, Патриарх еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьера.
Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном.
Ранее, 10 февраля, Илия II поздравил Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". В понедельник, 12 февраля, прошло первое заседание правительство под его руководством.