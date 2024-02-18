https://sputnik-georgia.ru/20240218/kobakhidze-provel-pervuyu-vstrechu-s-patriarkhom-v-kachestve-premer-ministra-gruzii-286391640.html

Кобахидзе провел первую встречу с Патриархом в качестве премьер-министра Грузии

Кобахидзе провел первую встречу с Патриархом в качестве премьер-министра Грузии

Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T20:03+0400

2024-02-18T20:03+0400

2024-02-18T20:03+0400

новости

грузия

общество

ираклий кобахидзе

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/12/286391461_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c890a8659dac47a7b498165a33460e8a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями церкви и государства на встрече в Патриархии, сообщила пресс-служба главы правительства. Премьер и Патриарх обсудили также вопросы дальнейшего развития государства. По данным пресс-службы премьер-министра, Патриарх еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьера. Глава правительства присутствовал на встрече в Патриархии вместе со своим сыном. Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера >>Ранее, 10 февраля, Илия II поздравил Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". В понедельник, 12 февраля, прошло первое заседание правительство под его руководством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, католикос-патриарх всея грузии илия ii