https://sputnik-georgia.ru/20240218/petriashvili-vtoroy-god-podryad-vyigral-serebro-chempionata-evropy-po-volnoy-borbe-286392470.html

Петриашвили второй год подряд выиграл серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

Петриашвили второй год подряд выиграл серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

В поединке за золотую медаль грузинский борец уступил своему главному сопернику Тахе Акгулю из Турции 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T22:44+0400

2024-02-18T22:44+0400

2024-02-18T22:44+0400

спорт

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гено петриашвили

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили (125 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, завершившемся Бухаресте. В поединке за золотую медаль грузинский борец уступил своему главному сопернику Тахе Акгулю из Турции со счетом 4:5. На последних секундах Петриашвили мог вырвать победу, но ему немного не хватило времени. В этот же день в заключительном блоке Мириан Майсурадзе (92 кг) завоевал бронзовую медаль. Золото, серебро и бронза – сборная Грузии по вольной борьбе успешно выступает на ЧЕ >>Вчера, 17 февраля, четыре члена сборной Грузии завоевали медали. Гиви Мачарашвили (97 кг) второй раз подряд стал чемпионом Европы. В финале он победил азербайджанца Магомедхана Магомедова со счетом 7:1. Дебютант чемпионата Европы Акакий Кемертелидзе (70 кг) завоевал серебряную медаль. Роберт Дингашвили (57 кг) и Автандил Кенчадзе (79 кг) заняли на соревнованиях третье место. В прошлом году на чемпионате Европы Загребе Гиви Мачарашвили выиграл золото, Гено Петриашвили завоевал серебряную медаль, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба