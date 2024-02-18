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Золото, серебро и бронза – сборная Грузии по вольной борьбе успешно выступает на ЧЕ
Золото, серебро и бронза – сборная Грузии по вольной борьбе успешно выступает на ЧЕ
В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе 2024. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе 18.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский борец Гиви Мачарашвили (97 кг) второй раз подряд стал чемпионом Европы – в финале континентального первенства в Бухаресте Мачарашвили победил азербайджанца Магомедхана Магомедова со счетом 7:1. С 12 по 18 февраля в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе 2024. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. В субботу в заключительном блоке грузинские борцы завоевали три медали. Дебютант чемпионата Акакий Кемертелидзе (70 кг) завоевал серебряную медаль, Роберт Дингашвили (57 кг) и Автандил Кенчадзе (79 кг) заняли на соревнованиях третье место. Определился состав сборной Грузии по борьбе на предстоящем чемпионате Европы в Бухаресте >>Гено Петриашвили (125 кг) 18 февраля сразится в финале континентального первенства, а Мириан Майсурадзе (92 кг) поборется за бронзу. Георгий Гогричиани (74 кг) и Шота Партенадзе (61 кг) сохраняют шансы занять третье место на турнире. В 2023 году на чемпионате Европы, проходившем в столице Хорватии Загребе, Гиви Мачарашвили стал чемпионом Европы по вольной борьбе, Гено Петриашвили завоевал серебряную медаль, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бухарест, борьба
Золото, серебро и бронза – сборная Грузии по вольной борьбе успешно выступает на ЧЕ
11:18 18.02.2024 (обновлено: 11:23 18.02.2024)
В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе 2024. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский борец Гиви Мачарашвили (97 кг) второй раз подряд стал чемпионом Европы – в финале континентального первенства в Бухаресте Мачарашвили победил азербайджанца Магомедхана Магомедова со счетом 7:1.
С 12 по 18 февраля в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе 2024. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.
В субботу в заключительном блоке грузинские борцы завоевали три медали. Дебютант чемпионата Акакий Кемертелидзе (70 кг) завоевал серебряную медаль, Роберт Дингашвили (57 кг) и Автандил Кенчадзе (79 кг) заняли на соревнованиях третье место.
Гено Петриашвили (125 кг) 18 февраля сразится в финале континентального первенства, а Мириан Майсурадзе (92 кг) поборется за бронзу.
Георгий Гогричиани (74 кг) и Шота Партенадзе (61 кг) сохраняют шансы занять третье место на турнире.
В 2023 году на чемпионате Европы, проходившем в столице Хорватии Загребе, Гиви Мачарашвили стал чемпионом Европы по вольной борьбе, Гено Петриашвили завоевал серебряную медаль, а Шота Партенадзе, Эдем Болквадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе завоевали бронзовые медали.