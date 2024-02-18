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Вспышки холеры в Африке могут распространиться на другие страны - предупреждение ВОЗ

Вспышки холеры в Африке могут распространиться на другие страны - предупреждение ВОЗ

Только за январь в десяти африканских странах болезнь унесла жизни 700 человек, заявили в организации 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T17:08+0400

2024-02-18T17:08+0400

2024-02-18T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев - Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что вспышки холеры, фиксируемые в ряде стран Африки, могут распространиться на другие государства.Она подчеркнула, что это почти в два раза превышает число зарегистрированных случаев холеры за аналогичный период 2023 года.Сейчас вспышки заболевания наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии, продолжила Фиона Брака.ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори >>"Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции", - подчеркнула представитель ВОЗ.Холера очень заразна, болезнь передается через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Она может вызвать тяжелую острую водянистую диарею. При отсутствии лечения тяжелая форма этого заболевания уже через несколько часов может завершится летальным исходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, общество, всемирная организация здравоохранения, африка