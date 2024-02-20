https://sputnik-georgia.ru/20240220/proekt-prokladki-elektrokabelya-v-evropu-obsudyat-v-bryussele--davitashvili-286410145.html

Проект прокладки электрокабеля в Европу обсудят в Брюсселе – Давиташвили

Проект прокладки электрокабеля в Европу обсудят в Брюсселе – Давиташвили

В ходе заседания Совета, разговор коснется оптоволоконного кабеля, над которым правительство Грузии работает совместно с румынскими коллегами, заявил... 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T10:02+0400

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2024-02-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Ход проекта прокладки Черноморского подводного энергокабеля из Грузии в Европу, наряду с другими вопросами, будет обсужден на заседании Совета ассоциации Грузия - ЕС в Брюсселе, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией находится в Брюсселе с первым визитом в ранге главы грузинского правительства, где запланированы двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО. В ходе визита Кобахидзе примет участие в восьмом заседании совета ассоциации Грузия - ЕС. По его словам, определена и фактически подтверждена техническая целесообразность проекта. "Мы уже говорим о технических деталях реализации, включая привлечение средств и так далее", – отметил он. Как отметил Давиташвили в ходе заседания Совета, разговор коснется оптоволоконного кабеля, над которым правительство Грузии работает совместно с румынскими коллегами. Электрокабель через Черное море станет новой возможностью для Грузии и Европы – премьер >>"Чтобы соединить Грузию и Румынию, это будет альтернативный, надежный канал для ускорения формирования цифрового хаба в Грузии. Мы часто говорим об этом с общественностью. Наверное, всех волнует включение Грузии в единый роуминговый союз. Здесь мы также добились большого прогресса и будем вести разговор с нашими европейскими коллегами", – сказал Давиташвили. Также на Совете стороны обсудят важный проект в направлении связности. В частности, еще большее содействие прямым паромным сообщениям, над которыми уже несколько лет ведется работа. "Было проведено детальное исследование, согласно которому необходимо внедрить некоторые схемы поддержки, хотя у нас все еще есть прямое паромное сообщение с Болгарией и Румынией. Мы поговорим об этом вопросе", – сказал он. Проект Черноморского энергокабеля Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Сотрудничество с Грузией важно для энергетической безопасности Европы – глава МИД Венгрии>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, черное море, румыния, европа, грузия - евросоюз