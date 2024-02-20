https://sputnik-georgia.ru/20240220/saakashvili-kriminal-a-ne-simvol-modernizatsii-gruzii--mdinaradze-286418967.html

Саакашвили – криминал, а не символ модернизации Грузии – Мдинарадзе

Саакашвили – криминал, а не символ модернизации Грузии – Мдинарадзе

Убийства, пытки, изнасилования и бизнес-рэкет – это не модернизация, подчеркнул политик 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T12:51+0400

2024-02-20T12:51+0400

2024-02-20T13:35+0400

грузия

новости

политика

украина

европа

тбилиси

михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

саломе зурабишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280825076_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b46683a2437507ddaa58d2e6853b4d3.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является не символом модернизации, а обычным криминалом, который поставил страну в ужасное положение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. О том, что Саакашвили для многих является символом модернизации Грузии во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он также обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, отметив, что она может внести вклад в освобождении экс-президента. По словам Мдинарадзе, оказывается, что убийства, пытки, изнасилования, бизнес-рэкет, закрытие телевидения – является модернизацией. "Для нас это не модернизация, это жестокость. Модернизация – это демократия, развитие и Европа... Грузинский мужчина и женщина никогда не приемлет это за модернизацию. Саломе Зурабишвили слышит это и оставляет без ответа", – отметил Мдинарадзе. При этом политик не исключает, что со стороны Зурабишвили это может быть участие в инсценированном спектакле для того, чтобы помиловать Саакашвили и обвинить в этом внешнюю ситуацию и требование международного сообщества. "Либо сыграть роль нежалеющего помиловать Михаила Саакашвили и тем самым адаптировать к себе имидж не "наца" (представителя крупнейшей оппозиционной Грузии "Единое национальное движение"), и таким образом манипулировать 20% неопределившихся избирателей. Другого объяснения этому вопросу нет", – отметил Мдинарадзе. Лоббисты мысленно готовят население к помилованию Саакашвили – вице-спикер>>Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а что самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Миллион алых роз, или Как Саакашвили гастролирует по революциям >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, европа, тбилиси, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия