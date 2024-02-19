https://sputnik-georgia.ru/20240219/sozdaetsya-klimat-dlya-prinyatiya-obschestvom-gruzii-pomilovaniya-saakashvili--vitse-spiker-286406157.html

Лоббисты мысленно готовят население к помилованию Саакашвили – вице-спикер

Лоббисты мысленно готовят население к помилованию Саакашвили – вице-спикер

Зурабишвили прекрасно понимает, что помилование Саакашвили станет для нее политической катастрофой, заявил вице-спикер 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T20:46+0400

2024-02-19T20:46+0400

2024-02-19T21:10+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

арчил талаквадзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274667581_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a960454c28fb787eb8ea12ac37aea912.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Лоббисты бывшей правящей партии "Единое национальное движение" внутри страны и за ее пределами пытаются создать подходящий климат, чтобы президент Саломе Зурабишвили помиловала осужденного Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчила Талаквадзе. Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента. По его словам, помилование Саакашвили на фоне страшных преступлений, которые он совершил, вызовет резкую критику со стороны большинства общества и будет крайне неприемлемо. По мнению Талаквадзе, именно поэтому общественное мнение подвергается целенаправленной обработке. "Михаил Саакашвили предстал перед грузинским правосудием за самые тяжкие преступления. Он знал, что идет судебное разбирательство, знал, какие обвинения выдвигает государство, сам принял решение приехать сюда нелегально", – заявил Талаквадзе. Миллион алых роз, или Как Саакашвили гастролирует по революциям >>Соответственно, он принял ту данность, что государство может арестовать его и привлечь к ответственности. И так произошло, и совершенно справедливо, что он ответил за преступления, которые нашел и решил справедливый суд, которые, как позже подтвердил Страсбургский суд, подчеркнул Талаквадзе. По словам вице-спикера, Зурабишвили прекрасно понимает, что помилование Саакашвили станет для нее политической катастрофой в свете ужасных преступлений, совершенных его правительством. Как считает вице-спикер, не исключено, что призыв Зурабишвили к созданию единой политической платформы послужит формированию единого требования о помиловании Саакашвили. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. "Мы не исключаем, что это его желание, чтобы вся оппозиция потребовала помилования Саакашвили и приняла решение, исходя из этого мотива", – заявил Талаквадзе. Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения" >>Что касается обращения главы МИД Польши Радослава Сикорского к президенту Зурабишвили во время Мюнхенской конференции по безопасности о помиловании Саакашвили, то, по словам вице спикера, "там, где находится госпожа Саломе Зурабишвили, часто звучат требования о помиловании Михаила Саакашвили". Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а что самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии? >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Когда Саакашвили перевезут в тюрьму?>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение