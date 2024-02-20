https://sputnik-georgia.ru/20240220/ubiystvo-24-letnego-muzhchiny-v-tbilisi-prokuratura-predyavila-obvinenie-286430317.html

Убийство 24-летнего мужчины в Тбилиси: прокуратура предъявила обвинение

Убийство 24-летнего мужчины в Тбилиси: прокуратура предъявила обвинение

Обвиняемому в умышленном убийстве грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T18:18+0400

2024-02-20T18:18+0400

2024-02-20T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным в рамках расследования дела об умышленном убийстве 24-летнего жителя Тбилиси, сообщила пресс-служба ведомства. Одному из задержанных предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах группой лиц, и в групповом приобретении, хранении и ношении оружия, а второму фигуранту – в предоставлении следствию ложной информации. Обвиняемому в умышленном убийстве грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Второму задержанному – от трех до пяти лет. Убийство молодого мужчины в Тбилиси: полиция задержала двух обвиняемых >>Расследование, проведенное МВД, установило, что 18 февраля 2024 года ночью в одном из ночных клубов, расположенных в Тбилиси, обвиняемый повздорил с потерпевшим. Позже обвиняемый связался со своим другом, рассказал ему о случившемся, и они оба задумали убить потерпевшего. В ту же ночь обвиняемые передвигались по Тбилиси на автомобиле с незаконно приобретенным оружием, когда увидели жертву. Последний находился на улице со своим другом. Водитель остановил автомобиль, а сидевший рядом с ним обвиняемый вышел из машины и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего, который скончался от полученных ранений. Убийство в Тбилиси: в одной из клиник скончался раненый накануне мужчина >>В тот же день следователями был опрошен молодой человек, сопровождавший жертву в момент убийства. Он заявил, что знаком с человеком, с которым у жертвы возник конфликт в ночном клубе, и даже дружит с ним. Прокуратура уже обратилась в суд для избрания обоим обвиняемым в качестве меры пресечения заключение под стражу. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления и задержания других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, генеральная прокуратура грузии