https://sputnik-georgia.ru/20240220/ukraina-nadeyalas-chto-gruziya-stanet-vtorym-frontom--politolog-286424662.html
Украина надеялась, что Грузия станет "вторым фронтом" – политолог
Украина надеялась, что Грузия станет "вторым фронтом" – политолог
Однако Киев испытал разочарование, и Грузия не стала рычагом давления на Россию, констатирует эксперт 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Украинские власти надеялись, что Грузия станет вторым фронтом для противостояния России, и президент Украины Владимир Зеленский не раз публично высказывался по этому поводу, заявил российский политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров. Эксперт поделился своим мнением в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Однако украинскую сторону постигло разочарование, и Грузия не стала рычагом давления на Россию, констатирует эксперт. "Еще год назад в глобальном ключе формировалась медиаповестка, что Россия проиграла войну (Мы говорим СВО, но думаю, всем уже понятно, что это война с блоком НАТО), и, дескать, у многих появляется шанс выступить против России и так далее. В случае Грузии – это решение территориальных проблем с Абхазией и ЮО", – подчеркнул Сафаров. Однако, Грузия отличилась взвешенной внешней политикой, что очень ценится со стороны России, отметил эксперт. "Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины >>Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредит интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию второго фронта как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории. В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами. Что касается, предвыборного периода в Грузии, Сафаров заявил, что страну ждет много провокаций, в том числе возможен риск очередной "цветной революции", которая "не доведет до добра". Президент Грузии назвала рецепт преодоления поляризации в стране >>По словам эксперта, у народов постсоветского пространства давно "выработался иммунитет" к данному феномену, но это не значит, что он не может повториться. "Их было уже столько, что у большинства людей выработался иммунитет. Люди примерно понимают уже, как эта система работает… Вторая цветная революция привела нас к трагическим событиям – мы находимся в состоянии боевых действий. Провокация, вброшенная Западом, привела к очень тяжелым последствиям. Что касается Грузии – мы помним печальный итог, который мы наблюдали в 2008 году", – заявил Сафаров.Парламентские выборы 2024Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, украина, москва, абхазия, владимир зеленский, бидзина иванишвили, нато, единое национальное движение, владимир путин
Украина надеялась, что Грузия станет "вторым фронтом" – политолог
15:20 20.02.2024 (обновлено: 15:27 20.02.2024)
Однако Киев испытал разочарование, и Грузия не стала рычагом давления на Россию, констатирует эксперт
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Украинские власти надеялись, что Грузия станет вторым фронтом для противостояния России, и президент Украины Владимир Зеленский не раз публично высказывался по этому поводу, заявил российский политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
Эксперт поделился своим мнением в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Мы помним заявления годовалой давности от президента Украины Зеленского, который в открытую говорил, мол, а почему это Грузия до сих пор не открыла второй фронт? Человек это говорил не на каком-либо закрытом мероприятии, а публично", – напомнил Сафаров.
Однако украинскую сторону постигло разочарование, и Грузия не стала рычагом давления на Россию, констатирует эксперт.
"Еще год назад в глобальном ключе формировалась медиаповестка, что Россия проиграла войну (Мы говорим СВО, но думаю, всем уже понятно, что это война с блоком НАТО), и, дескать, у многих появляется шанс выступить против России и так далее. В случае Грузии – это решение территориальных проблем с Абхазией и ЮО", – подчеркнул Сафаров.
Однако, Грузия отличилась взвешенной внешней политикой, что очень ценится со стороны России, отметил эксперт.
"Многие эксперты по Южному Кавказу отмечают, что за последние годы у Грузии была очень взвешенная внешнеполитическая позиция и очень многие это здесь ценят. Именно поэтому в России с тревогой будут следить за тем, как будут проходить эти выборы, не придет ли какая-то сила с антироссийской повесткой. Шаги, которые были сделаны Москвой и Тбилиси навстречу друг другу за последние два года, очень важны", – считает Сафаров.
Власти Грузии в начале военного конфликта на Украине заявили, что не собираются вводить санкции в отношении России, так как это, в первую очередь, навредит интересам грузинского народа. Также, по словам представителей правительства, страну множество раз подталкивали к открытию второго фронта как представители оппозиционных партий, так и некоторые высокопоставленные украинские чиновники, однако Грузия сделала выбор в пользу мира на своей территории.
В ответ на взвешенную политику грузинских властей, указом президента Российской Федерации Владимира Путина для граждан Грузии был отменен визовый режим и восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.
Что касается, предвыборного периода в Грузии, Сафаров заявил, что страну ждет много провокаций, в том числе возможен риск очередной "цветной революции", которая "не доведет до добра".
По словам эксперта, у народов постсоветского пространства давно "выработался иммунитет" к данному феномену, но это не значит, что он не может повториться.
"Их было уже столько, что у большинства людей выработался иммунитет. Люди примерно понимают уже, как эта система работает… Вторая цветная революция привела нас к трагическим событиям – мы находимся в состоянии боевых действий. Провокация, вброшенная Западом, привела к очень тяжелым последствиям. Что касается Грузии – мы помним печальный итог, который мы наблюдали в 2008 году", – заявил Сафаров.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".