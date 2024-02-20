https://sputnik-georgia.ru/20240220/zurabishvili-nalozhit-veto-na-vnesennye-v-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-popravki-286443990.html
Зурабишвили наложит вето на внесенные в Избирательный кодекс Грузии поправки
Зурабишвили наложит вето на внесенные в Избирательный кодекс Грузии поправки
Принятые изменения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и Европейского Союза, заявили в администрации президента 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T23:06+0400
2024-02-20T23:06+0400
2024-02-20T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на внесенные парламентом поправки в Избирательный кодекс, говорится в заявлении администрации главы государства. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов ЦИК. Семерых членов и председателя на пять лет должен избирать парламент или назначать президент, а девятерых должны назначать партии. По информации администрации, принятые изменения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и Есропейского Союза. "Вместо главы и членов избирательной комиссии, отобранных и избранных широким консенсусом, с принятыми изменениями процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным, что подстраивается под политические интересы правящей партии", – говорится в заявлении. Как считают в администрации президента, внесенные изменения вызовут недоверие к процессу выборов со стороны не только грузинского общества, но и международного сообщества. Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии >>"Создан риск того, что выборы проведет избирательная администрация, контролируемая однопартийной, предвзятой правящей партией, что приведет к недоверию к этому процессу как со стороны общества, так и со стороны международного сообщества", – отмечено в заявлении. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии >>В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , избирательный кодекс грузии, вето президента
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , избирательный кодекс грузии, вето президента
Зурабишвили наложит вето на внесенные в Избирательный кодекс Грузии поправки
23:06 20.02.2024 (обновлено: 23:22 20.02.2024)
Принятые изменения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и Европейского Союза, заявили в администрации президента
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на внесенные парламентом поправки в Избирательный кодекс, говорится в заявлении администрации главы государства.
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов ЦИК. Семерых членов и председателя на пять лет должен избирать парламент или назначать президент, а девятерых должны назначать партии.
"Как она не раз заявляла, президент Грузии наложит вето на "поправки к Избирательному кодексу", а также на любой закон, который не соответствует европейскому пути страны!" – говорится в заявлении.
По информации администрации, принятые изменения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и Есропейского Союза.
"Вместо главы и членов избирательной комиссии, отобранных и избранных широким консенсусом, с принятыми изменениями процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным, что подстраивается под политические интересы правящей партии", – говорится в заявлении.
Как считают в администрации президента, внесенные изменения вызовут недоверие к процессу выборов со стороны не только грузинского общества, но и международного сообщества.
"Создан риск того, что выборы проведет избирательная администрация, контролируемая однопартийной, предвзятой правящей партией, что приведет к недоверию к этому процессу как со стороны общества, так и со стороны международного сообщества", – отмечено в заявлении.
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.
В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.
Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.
Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.
Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.