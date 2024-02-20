https://sputnik-georgia.ru/20240220/zurabishvili-svoim-veto-prodolzhaet-destruktivnye-deystviya-v-otnoshenii-strany---deputat-286444407.html

Зурабишвили своим вето продолжает деструктивные действия в отношении страны – депутат

Зурабишвили своим вето продолжает деструктивные действия в отношении страны – депутат

Вето обязательно будет преодолено, поскольку это законодательство соответствует европейским стандартам, подчеркнул депутат 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T23:48+0400

2024-02-20T23:48+0400

2024-02-21T00:07+0400

политика

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новости

георгий кахиани

саломе зурабишвили

избирательный кодекс грузии

вето президента

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс соответствуют европейским стандартам, и наложение вето президентом на этот закон будет продолжением деструктивных действий против страны, заявил члена парламентского большинства Георгий Кахиани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности наложить вето на принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие изменение правил избрания главы и т. н. профессиональных членов Центральной избирательной комиссии. По его словам, соответствие закона европейским стандартам показал даже процесс принятия закона и его обсуждение, так как у оппозиции не было никаких правовых аргументов, говорящих об обратном. "Я очень внимательно прочту мотивационные замечания президента, на чем должны быть основаны ее замечания. Я уверен, что никаких правовых аргументов не будет. Вероятно, будет тот же нарратив, о котором говорит радикальная оппозиция", – сказал Кахиани. Естественно, вето обязательно будет преодолено, поскольку это законодательство соответствует европейским стандартам, подчеркнул депутат. Зурабишвили наложит вето на внесенные в Избирательный кодекс Грузии поправки >>Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Меняются правила избрания главы и членов Центризбиркома Грузии >>Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий кахиани, саломе зурабишвили , избирательный кодекс грузии, вето президента