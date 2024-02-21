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Каладзе поздравил грузинских бойцов UFС с блестящими победами
Каладзе поздравил грузинских бойцов UFС с блестящими победами
Как считает мэр, у Двалишвили большой потенциал, и в будущем он добьется еще больших успехов 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе поздравил грузинских спортсменов Илью Топурия и Мераба Двалишвили с победой в чемпионате по смешанным единоборствам UFС. Илья Топурия на днях стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив австралийца Александра Волкановски, а Мераб Двалишвили приблизился к чемпионскому титулу, став вторым номером в суперлегком весе. Он одержал пятую победу подряд в UFC 298 над Генри Сехудо. Как считает мэр, у Двалишвили большой потенциал, и в будущем он добьется еще больших успехов. "За них болела вся Грузия. Мы тоже присоединяемся к этой радости. Я хочу поздравить их обоих и пожелать им успехов", – сказал Каладзе. Кроме того, Каха Каладзе поблагодарил компанию "Алма", которая предоставила болельщикам возможность наблюдать за боями на мониторах, установленных по всему городу. Топурия за нокаут в бою за титул чемпиона получил от организаторов $350 тыс. плюс еще $50 тыс. за лучший бой вечера. А Двалишвили за победу над Генри Сехудо заработал $210 тысяч долларов. Илья Топурия в UFC представляет две страны – Испанию и Грузию, а Мераб Двалишвили – Грузию и США. Оба спортсмена на каждый бой выходят с грузинскими флагами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, испания, сша
Каладзе поздравил грузинских бойцов UFС с блестящими победами
13:33 21.02.2024 (обновлено: 14:53 21.02.2024)
Как считает мэр, у Двалишвили большой потенциал, и в будущем он добьется еще больших успехов
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе поздравил грузинских спортсменов Илью Топурия и Мераба Двалишвили с победой в чемпионате по смешанным единоборствам UFС.
Илья Топурия на днях стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив австралийца Александра Волкановски, а Мераб Двалишвили приблизился к чемпионскому титулу, став вторым номером в суперлегком весе. Он одержал пятую победу подряд в UFC 298 над Генри Сехудо.
"Несколько дней назад двое наших соотечественников прославили нас и очень порадовали. Мераб Двалишвили и Илья Топурия одержали блестящие победы на чемпионате по смешанным единоборствам. Илья Топурия – первый грузин, ставший победителем этого чемпионата, а Мераб Двалишвили улучшил свой результат", – заявил Каладзе.
Как считает мэр, у Двалишвили большой потенциал, и в будущем он добьется еще больших успехов.
"За них болела вся Грузия. Мы тоже присоединяемся к этой радости. Я хочу поздравить их обоих и пожелать им успехов", – сказал Каладзе.
Кроме того, Каха Каладзе поблагодарил компанию "Алма", которая предоставила болельщикам возможность наблюдать за боями на мониторах, установленных по всему городу.
Топурия за нокаут в бою за титул чемпиона получил от организаторов $350 тыс. плюс еще $50 тыс. за лучший бой вечера. А Двалишвили за победу над Генри Сехудо заработал $210 тысяч долларов.
Илья Топурия в UFC представляет две страны – Испанию и Грузию, а Мераб Двалишвили – Грузию и США. Оба спортсмена на каждый бой выходят с грузинскими флагами.