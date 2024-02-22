https://sputnik-georgia.ru/20240222/chto-obsudili-na-vstreche-v-tbilisi-premer-gruzii-i-posol-knr-286489762.html
Что обсудили на встрече в Тбилиси премьер Грузии и посол КНР
Что обсудили на встрече в Тбилиси премьер Грузии и посол КНР
Стороны дали высокую оценку активизации сотрудничества между странами в различных сферах 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T20:54+0400
2024-02-22T20:54+0400
2024-02-22T21:41+0400
грузия
новости
политика
китай
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/16/286489413_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ad74f8cce4440d1f32dfd172e6d1591d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Дальнейшие перспективы сотрудничества между Грузией и Китаем обсудили на встрече в аппарате правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь. Состоявшейся в аппарате правительства разговор коснулся тесных дружеских отношений двух стран, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства. Стороны дали высокую оценку активизации сотрудничества между странами в различных сферах, а также выражена надежда, что формат стратегических отношений будет способствовать дальнейшему развитию отраслевых, торгово-экономических отношений и связей между людьми. Премьер Грузии и посол КНР также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а в январе-ноябре 2023 года товарооборот между странами превысил 1,5 миллиарда долларов. Китай готов укреплять отношения с Грузией – премьер КНР поздравил Кобахидзе >>На встрече также было отмечено успешное сотрудничество двух стран в плане развития особого геополитического положения Грузии, что увеличивает потенциал страны как соединительного коридора Запад-Восток. Премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку правительством Грузии принципа единого Китая. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе >>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/16/286489413_29:0:1982:1465_1920x0_80_0_0_58d1abac16f7d197fd94644ce4acffec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, китай, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, китай, ираклий кобахидзе
Что обсудили на встрече в Тбилиси премьер Грузии и посол КНР
20:54 22.02.2024 (обновлено: 21:41 22.02.2024)
Стороны дали высокую оценку активизации сотрудничества между странами в различных сферах
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Дальнейшие перспективы сотрудничества между Грузией и Китаем обсудили на встрече в аппарате правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь.
Состоявшейся в аппарате правительства разговор коснулся тесных дружеских отношений двух стран, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства.
Стороны дали высокую оценку активизации сотрудничества между странами в различных сферах, а также выражена надежда, что формат стратегических отношений будет способствовать дальнейшему развитию отраслевых, торгово-экономических отношений и связей между людьми.
Премьер Грузии и посол КНР также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а в январе-ноябре 2023 года товарооборот между странами превысил 1,5 миллиарда долларов.
На встрече также было отмечено успешное сотрудничество двух стран в плане развития особого геополитического положения Грузии, что увеличивает потенциал страны как соединительного коридора Запад-Восток.
Премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку правительством Грузии принципа единого Китая. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.
Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.