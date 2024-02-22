https://sputnik-georgia.ru/20240222/pensioneram-gruzii-snizyat-protsenty-po-kreditam-286491034.html

Пенсионерам Грузии снизят проценты по кредитам

Пенсионерам Грузии снизят проценты по кредитам

Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Более 150 тысячам пенсионеров, взявшим кредит до 2023 года, снизят процент по кредитам до 26% – решение было принято на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с исполняющей обязанности президента Национального банка Натией Турнавой и генеральным директором Liberty Bank Бекой Гогичаишвили. Liberty Bank, обладающий лицензией на выдачу пенсий, с 1 января 2023 снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока. По данным администрации правительства, всем взявших кредит до 2023 года пенсионерам проценты по кредиту будут снижены и равны процентам, введенным с 2023 года. На совещании также было отмечено, что Liberty Bank продолжит работу с Нацбанком по реализации решения. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Обсуждая вопрос, глава правительства подчеркнул, что важно вовремя начать следующий этап, чтобы пенсионеры смогли воспользоваться обновленными условиями. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам.Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов). Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты >>Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (409 долларов) при размере пенсии 340 лари (126,4 доллара).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, натия турнава, liberty bank, пенсия