https://sputnik-georgia.ru/20240223/ispolzuyte-ofitsialnye-istochniki--sluzhba-dokhodov-gruzii-o-dannykh-smi-po-sanktsiyakh-286512578.html

Используйте официальные источники – Служба доходов Грузии о данных СМИ по санкциям

Используйте официальные источники – Служба доходов Грузии о данных СМИ по санкциям

По данным Минфина, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T22:54+0400

2024-02-23T22:54+0400

2024-02-23T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии призвала международные и местные СМИ обращаться к официальным источникам по вопросам исполнения международных санкций. Телекомпания "Формула" заявила, что британское СМИ Sky News опубликовало подробное исследование таможенной статистики страны, согласно которому, несмотря на санкции, в РФ попадают товары/техника военного назначения и, судя по всему, в числе транзитеров названа Грузия. Служба доходов отмечает, что в сюжете, подготовленном Sky News, Грузия упоминалась в целом как государство, имеющее сухопутную границу с Россией, и, в отличие от других постсоветских стран, в исследовании не упоминалось никаких фактов о том, какого рода и количества товары были экспортированы из Великобритании в Грузию. "Жаль, что ни Sky News, ни грузинские СМИ в процессе подготовки репортажей не обратились в Службу доходов Минфина для проверки конкретных фактов и запроса официальной статистики", – отмечено в заявлении. Служба доходов отмечает, что по состоянию на 2023 год доля импорта приоритетных товаров высокого риска (которые могут быть использованы в военных целях) из Великобритании в Грузию составит лишь 1% от общего объема импорта и сократилась на 40% после введения международных санкций. Служба доходов Грузии опровергла заявление о нарушении антироссийских санкций >>"Еще раз заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедур применения международных санкций и нет никаких фактов, говорящих об обратном. С первых дней введения международных санкций в Службе доходов министерства финансов Грузии создана соответствующая рабочая группа, которая осуществляет строгий контроль за упомянутыми санкционными товарами", – говорится в заявлении. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции