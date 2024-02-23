https://sputnik-georgia.ru/20240223/tranzaktsiy-sberbanka-v-gruzii-ne-zafiksirovano--natsbank-gruzii-286512214.html
Транзакций "Сбербанка" в Грузии не зафиксировано – Нацбанк Грузии
Транзакций "Сбербанка" в Грузии не зафиксировано – Нацбанк Грузии
Нацбанк заявил, что регулярно проверяет всех представителей финансового сектора, что включает среди прочего контроль за соблюдением санкций 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T22:02+0400
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2024-02-23T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Эффективный механизм коммерческих банков по идентификации лиц под санкциями и приостановке операций не зафиксировал перечислений посредством российского банка "Сбербанк", говорится в сообщении Нацбанка Грузии. Находящийся под международными санкциями "Сбербанк" 22 февраля включил Грузию в список стран, куда можно осуществить перевод из России. Нацбанк отмечает, что в коммерческих банках внедрены эффективные механизмы выявления санкционированных лиц и приостановления операций, а Нацбанк регулярно проверяет всех представителей финансового сектора, что включает среди прочего контроль за соблюдением санкций. С 26 февраля 2022 года согласно инструкциям Национального банка Грузии финансовому сектору было поручено выполнить требования санкций, введенных США, Великобританией и Европейским Союзом против России и Беларуси. Безосновательные обвинения – Нацбанк Грузии о соблюдении международных санкций >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, политика, россия, национальный банк грузии, антироссийские санкции
экономика, грузия, новости, политика, россия, национальный банк грузии, антироссийские санкции
Транзакций "Сбербанка" в Грузии не зафиксировано – Нацбанк Грузии
Нацбанк заявил, что регулярно проверяет всех представителей финансового сектора, что включает среди прочего контроль за соблюдением санкций
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Эффективный механизм коммерческих банков по идентификации лиц под санкциями и приостановке операций не зафиксировал перечислений посредством российского банка "Сбербанк", говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
Находящийся под международными санкциями "Сбербанк" 22 февраля включил Грузию в список стран, куда можно осуществить перевод из России.
"В рамках осуществляемого надзора транзакций лицом, находящимся под санкциями, не зафиксировано", – говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
Нацбанк отмечает, что в коммерческих банках внедрены эффективные механизмы выявления санкционированных лиц и приостановления операций, а Нацбанк регулярно проверяет всех представителей финансового сектора, что включает среди прочего контроль за соблюдением санкций.
С 26 февраля 2022 года согласно инструкциям Национального банка Грузии финансовому сектору было поручено выполнить требования санкций, введенных США, Великобританией и Европейским Союзом против России и Беларуси.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.