https://sputnik-georgia.ru/20240226/dlya-vlastey-gruzii-nepriemlema-lgbt-propaganda---mdinaradze-286554775.html

Для властей Грузии неприемлема ЛГБТ* пропаганда - Мдинарадзе

Для властей Грузии неприемлема ЛГБТ* пропаганда - Мдинарадзе

Современный цивилизованный мир сегодня сталкивается с огромными проблемами, одной которых является ЛГБТ* пропаганда, заявил лидер парламентского большинства 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T19:34+0400

2024-02-26T19:34+0400

2024-02-26T19:34+0400

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мамука мдинарадзе

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Для властей Грузии неприемлема пропаганда ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено), заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. В понедельник в центре внимания оказались альтернативный грузинский стенд на Берлинском кинофестивале и фильм "Перекресток" продюсерской компании дочери лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе – Анны. Картина получила специальную премию на Берлинском кинофестивале – "Тедди", которую вручают лучшим фильмам о проблемах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, современный цивилизованный мир сегодня сталкивается с огромными проблемами, одной которых является пропаганда ЛГБТ*. "Это не только вызов, но и огромная проблема", - заявил Мдинарадзе. Что касается финансирования "Фондом Хазарадзе для культуры", отдельного от Киноцентра Грузии стенда на Берлинале для фильма "Перекресток", то по словам Мдинарадзе, ни один человек, поддерживающий такую пропаганду, не должен быть допущен к власти в Грузии. По словам депутата, никто не должен ущемлять права представителей меньшинств, но ЛГБТ* пропаганда набирает масштабы и входит в официальные структуры. "ЛГБТ*-пропаганда приобретает разные масштабы и проникает в официальные структуры не только на уровне кинотеатров, не только на творческом уровне, но крайне тревожно, что эта пропаганда проникла в официальные структуры в виде официальных решений", - подчеркнул Мдинарадзе. Папуашвили прокомментировал победу ЛГБТ*-фильма компании дочери Хазарадзе на Берлинале >>Грузия, ее власти, любой ее правитель должны обеспечить защиту своего общества, будущего поколения, сказал Мамука Мдинарадзе. В декабре 2023 года лидер партии "Лело" объявил о создании "Фонда Хазарадзе для культуры", донором которого будет его семья. Как пояснил Хазарадзе, фонд будет финансировать проекты, которые послужат свободе культуры и искусства.*признано в России экстремистским движением и запрещеноПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе