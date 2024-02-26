https://sputnik-georgia.ru/20240226/papuashvili-prokommentiroval-pobedu-lgbt-filma-kompanii-docheri-khazaradze-na-berlinale-286553003.html
Папуашвили прокомментировал победу ЛГБТ*-фильма компании дочери Хазарадзе на Берлинале
Папуашвили прокомментировал победу ЛГБТ*-фильма компании дочери Хазарадзе на Берлинале
Стенд фильма продюсерской компании дочери оппозиционного политика был представлен отдельно от стенда Национального киноцентра Грузии 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T17:57+0400
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2024-02-26T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Политическая партия не должна вмешиваться в то, как грузинское искусство будет представлено за пределами страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя победу фильма "Перекресток" на ЛГБТ*-тематику.Фильм "Перекресток" продюсерской компании "1991 Productions" дочери основателя TBC банка, лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе - Анны получил премию "Тедди" на Берлинском кинофестивале. Награда вручается лучшим фильмам, затрагивающим проблемы людей с нетрадиционной ориентацией. Стенд фильма "Перекресток" был представлен отдельно от стенда Национального киноцентра Грузии. К сожалению, политика иногда приносит в жертву интересы грузинской культуры, отметил спикер. Грузия продвигает свое кино на Берлинском кинофестивале>>В свою очередь председатель комитета парламента по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили считает, что тема ЛГБТК+* не будет способствовать популяризации грузинской культуры. Фильм "Перекресток" шведского режиссера грузинcкого происхождения Левана Акина получил награду за "Лучший актерский ансамбль" на Берлинале. Акин знаком зрителю по нашумевшему фильму "А потом мы танцевали". Фильм представляет историю двух мужчин-танцоров из тбилисского национального грузинского ансамбля, отношения которых должны оставаться в тайне из-за консерватизма в грузинском танце. Показ фильма в кинотеатрах Грузии сопровождался акциями протестов.*признано в России экстремистским движением и запрещеноПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, ираклий кадагишвили, культура, берлинский международный кинофестиваль
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, ираклий кадагишвили, культура, берлинский международный кинофестиваль
Папуашвили прокомментировал победу ЛГБТ*-фильма компании дочери Хазарадзе на Берлинале
Стенд фильма продюсерской компании дочери оппозиционного политика был представлен отдельно от стенда Национального киноцентра Грузии
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Политическая партия не должна вмешиваться в то, как грузинское искусство будет представлено за пределами страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя победу фильма "Перекресток" на ЛГБТ*-тематику.
Фильм "Перекресток" продюсерской компании "1991 Productions" дочери основателя TBC банка, лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе - Анны получил премию "Тедди" на Берлинском кинофестивале. Награда вручается лучшим фильмам, затрагивающим проблемы людей с нетрадиционной ориентацией. Стенд фильма "Перекресток" был представлен отдельно от стенда Национального киноцентра Грузии.
"Я считаю проблематичным, что политическая партия вмешивается в то, как грузинское искусство должно быть представлено за рубежом. То, что страна должна была быть представлена двумя стендами, это подрыв грузинской культуры. Это непатриотичное поведение", - заявил Папуашвили.
К сожалению, политика иногда приносит в жертву интересы грузинской культуры, отметил спикер.
В свою очередь председатель комитета парламента по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили считает, что тема ЛГБТК+* не будет способствовать популяризации грузинской культуры.
"Фонд семьи Хазарадзе сделал первую презентацию в ЛГБТ*-направлении. Он организовал параллельный стенд и выставку, которую провела Грузия в рамках Берлинале. Если этот фонд занимается ЛГБТ*-тематикой, я не думаю, что он способствует пропаганде грузинской культуры", - сказал Кадагишвили.
Фильм "Перекресток" шведского режиссера грузинcкого происхождения Левана Акина получил награду за "Лучший актерский ансамбль" на Берлинале.
Акин знаком зрителю по нашумевшему фильму "А потом мы танцевали". Фильм представляет историю двух мужчин-танцоров из тбилисского национального грузинского ансамбля, отношения которых должны оставаться в тайне из-за консерватизма в грузинском танце.
Показ фильма в кинотеатрах Грузии сопровождался акциями протестов.
*признано в России экстремистским движением и запрещено