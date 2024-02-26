https://sputnik-georgia.ru/20240226/glava-antikorruptsionnogo-byuro-gruzii-mozhet-poluchit-neprikosnovennost-286535389.html

Глава антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность

Глава антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность

Глава антикоррупционного бюро может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T09:01+0400

2024-02-26T09:01+0400

2024-02-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Глава Антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность, соответствующие изменения будут инициированы на заседании бюро парламента в понедельник, 26 февраля. Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников .Возглавляет его Ражден Купрашвили. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету. Согласно поправкам, глава Антикоррупционного бюро может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии. Кроме того, досмотр его места жительства или места работы, автомобиля или личный досмотр могут проводиться также с разрешения законодательного органа. Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро >>В законопроекте отмечено, что если парламент не даст своего согласия в течение 48 часов, арестованный или заключенный под стражу глава Антикоррупционного бюро должен быть немедленно освобожден. Исключением станет лишь случай, когда главу Антикоррупционного бюро застанут непосредственно за совершением преступления. Кроме того, поправки уточняют одно из оснований досрочного прекращения полномочий руководителя Антикоррупционного бюро в связи с занятием должности, несовместимой с должностью руководителя Антикоррупционного бюро, или осуществлением деятельности, несовместимой с должностью руководителя Антикоррупционного бюро. Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство >>Проект отменяет основание для досрочного прекращения полномочий руководителя антикоррупционного бюро, связанных с употреблением наркотических средств и уклонением от обязательной проверки на наркотики. Антикоррупционное бюро Грузии в течение 2024 года планирует проверку имущественных деклараций бывшего премьер-министра, ныне председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Гарибашвили и членов правительства, депутатов парламента, высшего представительного органа Аджарии в связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, парламент грузии