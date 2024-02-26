https://sputnik-georgia.ru/20240226/kogda-gruziya-podklyuchitsya-k-edinoy-roumingovoy-sisteme-es-286551804.html

Когда Грузия подключится к единой роуминговой системе ЕС?

Когда Грузия подключится к единой роуминговой системе ЕС?

Граждане Грузии еще до вступления страны в Евросоюз смогут пользоваться некоторыми благами Союза 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T16:46+0400

2024-02-26T16:46+0400

2024-02-26T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузия добилась успехов в работе на пути присоединения к единой роуминговой системой Евросоюза, и есть надежда, что прогресс будет уже в этом году, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге. Ранее, 20 февраля, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей сказал, что Грузию могут включить в европейскую систему роуминга. Это заявление было сделано в ходе первого визита Ираклия Кобахидзе в Брюссель в статусе премьер-министра Грузии. По его словам, есть конкретный план действий и Грузия активно работает над его выполнением. В основном речь идет о принятии регулирующих актов, которые будут соответствовать европейскому законодательству. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся>>"Уже проведена большая работа. И вы видели и слышали заявления в Еврокомиссии, что Грузия уже проделала большую работу. Грузия была ведущей среди стран Ассоциированного трио (Грузия, Молдова и Украина – ред.), которая провела реформы в телекоммуникационной сфере", – сказал Давиташвили.Он отметил, что в настоящее время идет индивидуальная работа с каждой из стран.В рамках весенней сессии парламента Грузии планируется принятие нескольких законодательных инициатив. Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма>>Ранее премьер Грузии сказал, что граждане Грузии еще до вступления страны в ЕС смогут пользоваться некоторыми благами, которыми сейчас пользуются граждане стран Союза. В этом плане он отметил обещания партнеров касательно сокращения расходов на роуминг и Интернет и интеграции в единое платежное пространство Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, брюссель, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз