https://sputnik-georgia.ru/20240226/premer-gruziya-tozhe-perezhila-svoego-roda-voynu-286550076.html

Премьер: Грузия тоже пережила своего рода войну

Премьер: Грузия тоже пережила своего рода войну

Власти Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "радикальной оппозицией" 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T15:58+0400

2024-02-26T15:58+0400

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грузия

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михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

владимир зеленский

единое национальное движение

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Власти Грузии за последние два года пережили своего рода войну с радикальной оппозицией и победили в борьбе за сохранение мира, что создает основу для дальнейшего прогресса и развития, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Используйте официальные источники – Служба доходов Грузии о данных СМИ по санкциям >>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе >>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, единое национальное движение, обострение ситуации вокруг украины