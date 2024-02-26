https://sputnik-georgia.ru/20240226/proektom-elektrokabelya-v-chernom-more-zainteresovalis-chastnye-investory---vitse-premer-286558462.html

Проектом электрокабеля в Черном море заинтересовались частные инвесторы – вице-премьер

Проектом электрокабеля в Черном море заинтересовались частные инвесторы – вице-премьер

О структуре финансирования пока говорить рано, до завершения технико-экономического исследования, заявил вице-премьер 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T22:45+0400

2024-02-26T22:45+0400

2024-02-26T23:42+0400

экономика

грузия

новости

черное море

леван давиташвили

европейский инвестиционный банк

всемирный банк

энергетика грузии

европа

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272396465_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_532e7fb488efde94fb8780cd57845873.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Крупные энергетические корпорации заинтересовались в присоединении к проекту прокладки черноморского подводного энергокабеля из Грузии в Европу, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Давиташвили отметил, что о структуре финансирования пока говорить рано, до завершения технико-экономического исследования. Всемирный банк был первым партнером в проекте подводного энергокабеля, а также финансирование будет выделено из определенных европейских фондов. "Всемирный банк был первым партнером в этом проекте, и средства на исследования были выделены им, хотя это был кредит, взятый Грузией. Ожидается, что большая часть непосредственно проекта будет выделена Всемирным банком, также на хороших условиях, и уже имеются некоторые устные соглашения", – отметил он. Электрокабель через Черное море станет новой возможностью для Грузии и Европы – премьер >>Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. По информации Давиташвили, технико-экономическое обоснование черноморского подводного кабеля по инициативе Грузии началось в мае 2022 года и должно было быть завершено в течение 18 месяцев, однако оно не будет завершено до июля 2024 года. Исследование готовит итальянская энергетическая консалтинговая компания CESI. Глава Минэкономики отметил, что причиной продления технико-экономического исследования стало включение в проект новых стран-участниц, поскольку изначально прокладка кабеля рассматривалась с привлечением только двух участников: электрических систем Румынии и Грузии. "Позже к нам присоединились Венгрия с европейской стороны и Азербайджан на Южном Кавказе, и мы начали исследования в рамках четырехстороннего соглашения. В рамках данного исследования было добавлено изучение электроэнергетического потенциала Азербайджана, а также изучение Южного Кавказа, включая рынок Армении и рынок Турции", – сказал Давиташвили. Сотрудничество с Грузией важно для энергетической безопасности Европы – глава МИД Венгрии>>По его словам, Болгария также участвует в проекте в качестве наблюдателя. Полный документ исследования будет доступен в июле. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

европа

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, черное море, леван давиташвили, европейский инвестиционный банк, всемирный банк, энергетика грузии, европа, азербайджан