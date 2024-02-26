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Сборная Грузии по баскетболу проиграла вторую игру подряд

Сборная Грузии по баскетболу проиграла вторую игру подряд

Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию 26.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии провела на "Тбилиси Арене" второй матч отборочного этапа Евробаскета-2025 против вице-чемпиона мира Сербии и в напряженной борьбе проиграла со счетом 63:73. Это была центральная встреча второго тура, после победы в которой Сербия сделала большой шаг к финальной стадии Евробаскета. Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию. Четвертая команда группы (Финляндия) является хозяйкой и гарантированно выйдет в финал. Три из четырех сборных отправляются на Евробаскет. Лучшим игроком матча стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Игра с Сербией стала последней для завершившего карьеру Георгия Цинцадзе, который сыграл за сборную 217 матчей. Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет >>После двух туров Сербия возглавляет группу с двумя победами, Финляндия и Дания имеют по одной победе, а Грузия начала турнир с двух поражений и находится на последнем месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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