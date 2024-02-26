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Сборная Грузии по баскетболу проиграла вторую игру подряд
Сборная Грузии по баскетболу проиграла вторую игру подряд
Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии провела на "Тбилиси Арене" второй матч отборочного этапа Евробаскета-2025 против вице-чемпиона мира Сербии и в напряженной борьбе проиграла со счетом 63:73. Это была центральная встреча второго тура, после победы в которой Сербия сделала большой шаг к финальной стадии Евробаскета. Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию. Четвертая команда группы (Финляндия) является хозяйкой и гарантированно выйдет в финал. Три из четырех сборных отправляются на Евробаскет. Лучшим игроком матча стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Игра с Сербией стала последней для завершившего карьеру Георгия Цинцадзе, который сыграл за сборную 217 матчей. Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет >>После двух туров Сербия возглавляет группу с двумя победами, Финляндия и Дания имеют по одной победе, а Грузия начала турнир с двух поражений и находится на последнем месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, сербия, дания, финляндия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, сербия, дания, финляндия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу проиграла вторую игру подряд
23:08 26.02.2024 (обновлено: 23:44 26.02.2024)
Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Баскетбольная сборная Грузии провела на "Тбилиси Арене" второй матч отборочного этапа Евробаскета-2025 против вице-чемпиона мира Сербии и в напряженной борьбе проиграла со счетом 63:73.
Это была центральная встреча второго тура, после победы в которой Сербия сделала большой шаг к финальной стадии Евробаскета. Сборная Грузии, потерпевшая второе поражение, для поездки на чемпионат Европы должна обогнать в группе Сербию или Данию. Четвертая команда группы (Финляндия) является хозяйкой и гарантированно выйдет в финал. Три из четырех сборных отправляются на Евробаскет.
Лучшим игроком матча стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Игра с Сербией стала последней для завершившего карьеру Георгия Цинцадзе, который сыграл за сборную 217 матчей.
После двух туров Сербия возглавляет группу с двумя победами, Финляндия и Дания имеют по одной победе, а Грузия начала турнир с двух поражений и находится на последнем месте.