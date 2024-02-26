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Топурия вышел на матч "Реал" vs "Севилья" с чемпионским поясом UFC

Топурия вышел на матч "Реал" vs "Севилья" с чемпионским поясом UFC

Грузинский борец смешанных единоборств Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал самым молодым чемпионом в истории UFC 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Самый молодой чемпион UFC в полулегком весе, грузинский борец, выступающий за Испанию, Илья Топурия продемонстрировал болельщикам на стадионе "Сантьяго Бернабеу" недавно завоеванный чемпионский пояс перед футбольным матчем "Реала" против "Севильи". Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Топурия стал самым молодым чемпионом UFC>>На стадионе в Мадриде Топурия нанес символический первый удар в матче "Реал" против "Севильи" – игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "королевского клуба". По информации грузинских СМИ, Топурия планирует в марте приехать в Грузию и продемонстрировать чемпионский пояс уже грузинским болельщикам. Для Ильи Топурия победа над Волкановским стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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