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В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии
В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T22:18+0400
2024-02-26T22:18+0400
2024-02-26T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Государственные компенсации и государственные академические стипендии повысят в Грузии с 1 мая 2024 года, соответствующие законодательные поправки поддержал финансово-бюджетный комитет парламента страны. Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе. Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>Законопроект в финансово-бюджетный комитет в понедельник представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. По его словам, законопроект является шагом на пути к восстановлению справедливости. В частности, как пояснил Дарахвелидзе, вместе с ростом пенсий в последние годы, разница между государственной компенсацией людей, которые много лет служили государству, и пенсией, которую получают в том числе граждане, которые никогда не работали, стала минимальной. В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари. Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари. Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя. Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов. Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается. Кроме того, по словам Дарахвелидзе, законопроект коснется расходной части государственного бюджета, на что предусмотрено дополнительно 45 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, пенсия, компенсация, парламент грузии, мвд грузии
новости, грузия, общество, пенсия, компенсация, парламент грузии, мвд грузии
В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии
22:18 26.02.2024 (обновлено: 23:17 26.02.2024)
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Государственные компенсации и государственные академические стипендии повысят в Грузии с 1 мая 2024 года, соответствующие законодательные поправки поддержал финансово-бюджетный комитет парламента страны.
Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе.
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари.
Законопроект в финансово-бюджетный комитет в понедельник представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
По его словам, законопроект является шагом на пути к восстановлению справедливости. В частности, как пояснил Дарахвелидзе, вместе с ростом пенсий в последние годы, разница между государственной компенсацией людей, которые много лет служили государству, и пенсией, которую получают в том числе граждане, которые никогда не работали, стала минимальной.
Кроме того, впервые с 2013 года увеличивается количество коэффициентов. Как известно, это один из важных коэффициентов при расчете государственной компенсации.
В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари.
Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари.
Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа.
Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя.
Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов.
Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается.
"Указанный законопроект также направлен на зачет десятилетнего пробела как для бывших пожарных-спасателей, так и для нынешних сотрудников, которые все еще работают. Надбавки увеличатся для тех, кто сегодня работает в нашей службе, а также для людей, вышедших на пенсию. Соответственно, они получат десятилетнюю надбавку к компенсации", – пояснил Дарахвелидзе.
Кроме того, по словам Дарахвелидзе, законопроект коснется расходной части государственного бюджета, на что предусмотрено дополнительно 45 миллионов лари.