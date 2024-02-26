https://sputnik-georgia.ru/20240226/v-gruzii-povyshayutsya-goskompensatsii-i-akademicheskie-stipendii-286558253.html

В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии

В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии

Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T22:18+0400

2024-02-26T22:18+0400

2024-02-26T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Государственные компенсации и государственные академические стипендии повысят в Грузии с 1 мая 2024 года, соответствующие законодательные поправки поддержал финансово-бюджетный комитет парламента страны. Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе. Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>Законопроект в финансово-бюджетный комитет в понедельник представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. По его словам, законопроект является шагом на пути к восстановлению справедливости. В частности, как пояснил Дарахвелидзе, вместе с ростом пенсий в последние годы, разница между государственной компенсацией людей, которые много лет служили государству, и пенсией, которую получают в том числе граждане, которые никогда не работали, стала минимальной. В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари. Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари. Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя. Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов. Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается. Кроме того, по словам Дарахвелидзе, законопроект коснется расходной части государственного бюджета, на что предусмотрено дополнительно 45 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, пенсия, компенсация, парламент грузии, мвд грузии