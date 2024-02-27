https://sputnik-georgia.ru/20240227/gruzinskie-vina-iz-kvevri-predstavili-na-vystavke-v-portugalii-286610718.html

Грузинские вина из квеври представили на выставке в Португалии

Грузинские вина из квеври представили на выставке в Португалии

В выставке участвовало 112 производителей природных вин из Португалии, Испании и Грузии 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T23:26+0400

2024-02-27T23:26+0400

2024-02-28T00:03+0400

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квеври

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские вина, выдержанные в глиняных кувшинах, квеври, представили на выставке Simplesmente Vinho в Португалии, "Грузия – родина вина" – с таким посланием выставка Simplesmente Vinho в Португалии четыре дня принимала посетителей. Мероприятие организовано по инициативе и финансовой поддержке Национального агентства вина. В выставке участвовало 112 производителей природных вин из Португалии, Испании и Грузии. Свою продукцию представили 11 грузинских винных погребов, производящих вина в квеври. По словам грузинских виноделов, интерес к вину из квеври был велик, что дает им возможность найти новых торговых партнеров. Грузия потратит 16 миллионов лари на продвижение своего вина в 2024 году >>В рамках выставки Simplesmente Vinho были проведены дегустации грузинских вин и гала-ужин для профессионалов виноделия и торговых представителей. Кроме того, состоялась конференция Qvevri, Dolia E Talha, посвященная технологии изготовления вина в квеври. Разговор на конференции коснулся и некоторых регионов Португалии, где вино разливают в глиняные сосуды. Грузинский винодел Зураб Топуридзе представил участникам вино из квеври. По окончании конференции был организован показ полнометражного документального фильма "Вино течет по нашим венам", снятого американским кинорежиссером Эмили Рейлсбек в 2017 году. Премьера фильма о восьмитысячелетних традициях грузинского виноделия состоялась на Берлинском международном кинофестивале. Продвижение грузинского вина Вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. В 2023 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – 89,5 миллиона литров вина было экспортировано в 66 стран мира. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер >>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024-ом году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, португалия, грузинское вино, квеври