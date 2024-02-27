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Грузинский борец-победитель UFC Илья Топурия станет гражданином Испании
Грузинский борец-победитель UFC Илья Топурия станет гражданином Испании
Илья Топурия выступает за Испанию и раньше заявлял, что мечтает получить гражданство этой страны 27.02.2024, Sputnik Грузия
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2024-02-27T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Самому молодому чемпиону UFC в полулегком весе, грузинскому борцу Илье Топурия присвоят гражданство Испании, сообщил премьер-министр Педро Санчес в соцсети X (Twitter)Ранее Топурия, выступающий за Испанию, сказал, что мечтает получить национальное удостоверение личности.Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Топурия вышел на матч "Реал" vs "Севилья" с чемпионским поясом UFC>>Спустя несколько дней после победы, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде Топурия продемонстрировал болельщикам недавно завоеванный чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче "Реал" против "Севильи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "королевского клуба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский борец-победитель UFC Илья Топурия станет гражданином Испании
17:58 27.02.2024 (обновлено: 18:02 27.02.2024)
Илья Топурия выступает за Испанию и раньше заявлял, что мечтает получить гражданство этой страны
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Самому молодому чемпиону UFC в полулегком весе, грузинскому борцу Илье Топурия присвоят гражданство Испании, сообщил премьер-министр Педро Санчес в соцсети X (Twitter)
Ранее Топурия, выступающий за Испанию, сказал, что мечтает получить национальное удостоверение личности.
"Ваши усилия, преданность делу и настойчивость привели вас к осуществлению одной мечты (чемпионство в UFC – ред). Вторая также станет реальностью очень скоро. Ваша любовь к Испании будет отражена в вашем испанском удостоверении личности", – отметил Санчес.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски.
Спустя несколько дней после победы, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде Топурия продемонстрировал болельщикам недавно завоеванный чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче "Реал" против "Севильи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "королевского клуба".