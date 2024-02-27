https://sputnik-georgia.ru/20240227/gruzinskiy-borets-pobeditel-ufc-ilya-topuriya-stanet-grazhdaninom-ispanii--286594984.html

Грузинский борец-победитель UFC Илья Топурия станет гражданином Испании

Грузинский борец-победитель UFC Илья Топурия станет гражданином Испании

Илья Топурия выступает за Испанию и раньше заявлял, что мечтает получить гражданство этой страны 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T17:58+0400

2024-02-27T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Самому молодому чемпиону UFC в полулегком весе, грузинскому борцу Илье Топурия присвоят гражданство Испании, сообщил премьер-министр Педро Санчес в соцсети X (Twitter)Ранее Топурия, выступающий за Испанию, сказал, что мечтает получить национальное удостоверение личности.Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс 18 февраля в полулегком весе победил австралийца Александра Волкановски. Топурия вышел на матч "Реал" vs "Севилья" с чемпионским поясом UFC>>Спустя несколько дней после победы, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде Топурия продемонстрировал болельщикам недавно завоеванный чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче "Реал" против "Севильи". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "королевского клуба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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