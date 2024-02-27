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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го цены на промышленную продукцию выросли на 1,79% 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T09:01+0400

2024-02-27T09:01+0400

2024-02-27T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2024 года понизился на 0,7% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 1,8%, в том числе цены на продовольствие выросли на 2,9%, а в горнодобывающей промышленности цены снизились на 0,8%.В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го цены на промышленную продукцию выросли на 1,79%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Инфляция в Грузии оказалась на нулевом уровне – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 4,3%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 1,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 2,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 39,1%.Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 3,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 2,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в январе 2024 года составил 0% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 2,4%. В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"