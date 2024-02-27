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Туристы из Китая будут желанными в Грузии – Национальная администрация туризма
Туристы из Китая будут желанными в Грузии – Национальная администрация туризма
В текущем году запланирован ряд мероприятий, которые будут содействовать развитию двусторонних туристических связей двух стран, заявила глава администрации 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Туристы из Китая, которые являются лидерами по тратам, будут желанными в Грузии, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии, и они смогут находится в КНР непрерывно в течении 30 дней. По словам главы Национальной администрации туризма, в текущем году запланирован ряд мероприятий, которые будут содействовать развитию двусторонних туристических связей двух стран. В частности, планируется участие Грузии в международной туристической выставке в Шанхае. Когда граждане Грузии смогут ездить в Китай без виз? >>"Мы повезем грузинские туристические компании и подружим, свяжем их с местными туристическими компаниями. У нас будут тесные связи со всеми туристическими ассоциациями, и, конечно, мы планируем маркетинговые кампании как в цифровых, так и в традиционных СМИ", – сказала Омиадзе. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в тройке главных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с Китаем в январе 2024 составил 96,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, туризм, китай, шанхай, национальная администрация туризма грузии
Туристы из Китая будут желанными в Грузии – Национальная администрация туризма
В текущем году запланирован ряд мероприятий, которые будут содействовать развитию двусторонних туристических связей двух стран, заявила глава администрации
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Туристы из Китая, которые являются лидерами по тратам, будут желанными в Грузии, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии, и они смогут находится в КНР непрерывно в течении 30 дней.
"Китайские туристы – очень желанные туристы для всего мира. Для них характерны длительные поездки, они тратят довольно много денег. Мы думаем, что китайский турист будет для нас очень желанным. В 2023 году Грузию посетили до 50 тысяч китайцев", – заявила Омиадзе.
По словам главы Национальной администрации туризма, в текущем году запланирован ряд мероприятий, которые будут содействовать развитию двусторонних туристических связей двух стран.
В частности, планируется участие Грузии в международной туристической выставке в Шанхае.
"Мы повезем грузинские туристические компании и подружим, свяжем их с местными туристическими компаниями. У нас будут тесные связи со всеми туристическими ассоциациями, и, конечно, мы планируем маркетинговые кампании как в цифровых, так и в традиционных СМИ", – сказала Омиадзе.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в тройке главных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с Китаем в январе 2024 составил 96,4 млн долларов.