https://sputnik-georgia.ru/20240228/eto-ne-strategicheskoe-partnerstvo-a--vassalnoe--deputat-ob-otnoshenii-ssha-k-gruzii-286618909.html

Это не стратегическое партнерство, а вассальное – депутат об отношении США к Грузии

Это не стратегическое партнерство, а вассальное – депутат об отношении США к Грузии

По словам депутата, за 30 лет Грузия не получила ни безвизового режима с США, ни прямого авиасообщения 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T11:36+0400

2024-02-28T11:36+0400

2024-02-28T13:06+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

келли дегнан

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия добросовестно делает все необходимое в рамках стратегического партнерства с США, но за 30 лет не получила ни безвизового режима, ни прямого авиасообщения, что больше напоминает вассальное отношение, а не отношение стратегического партнера, заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. По словам депутата, проблема заключается в том, что они хотели заставить грузинское общество смириться с тем, что главное то, что скажет стратегический партнер, а дальше вы не должны судить о том, какие действия он предпринимает. По словам депутата, за 30 лет Грузия не получила ни безвизового режима с США, ни прямого авиасообщения. "Если в двусторонних стратегических отношениях я делаю все, а с другой стороны между ними не предпринимается никаких базовых шагов в плане увеличения инвестиций и т. д. Что это за отношение? Это стратегические отношения? Или они больше напоминают вассальное отношение", – отметил депутат. Когда предпринимаются шаги непосредственно против Грузии и они воспринимают Грузию как колонию, это неприемлемо, подчеркнул Мачарашвили. "Почему-то в определенных кругах возникла мысль, не является ли это пересмотром отношений. Почему они не видят опасности и риска того, что это подрывает суверенитет Грузии? Страны борются за повышение своего суверенитета, а наша оппозиция и основная часть неправительственного сектора борются за подрыв нашего суверенитета", – отметил Мачарашвили. Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений>>Депутат задался вопросом, разве грузины боролись за независимость для того, чтобы посольства других стран назначали судей, НПО, финансируемые из других стран, назначали членов правительства и диктовали написание законов в парламенте. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Движение "Сила народа" известно своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство. Что касается вопроса назначения судей – то это одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем, судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, гурам мачарашвили, михаил чинчаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, келли дегнан