https://sputnik-georgia.ru/20240228/oppozitsiya-v-gruzii-nastroena-radikalno-destruktivno--deputat-286622868.html

Оппозиция в Грузии настроена радикально деструктивно – депутат

Оппозиция в Грузии настроена радикально деструктивно – депутат

Sputnik Грузия

Судебная система в Грузии является независимой, заверил депутат 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T15:44+0400

2024-02-28T15:44+0400

2024-02-28T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Мотивация грузинской оппозиции, которая требует введения веттинг-контроля при назначении судей, понятна – это радикально деструктивный настрой, который не имеет ничего общего с истиной, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии>>После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия