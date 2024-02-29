https://sputnik-georgia.ru/20240229/gruziya-potrebovala-ot-ssha-razyasneniy-obvineniy-v-obkhode-sanktsiy-286646020.html

Грузия ждет от США разъяснений обвинений в обходе санкций

Грузия ждет от США разъяснений обвинений в обходе санкций

Sputnik Грузия

Власти Грузии отказываются от введения своих санкций против России, но заявляют, что полностью соблюдают международные 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T19:13+0400

2024-02-29T19:13+0400

2024-02-29T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии обратилась к США с запросом на получение разъяснений касательно обвинений сенаторов в том, что грузинская территория используется для обхода санкций против России. Американские сенаторы Рон Джонсон и Ричард Блюменталь, а также ряд экспертов заявили в Сенате, что ряд стран, в том числе Грузия используются для того, чтобы в Россию поступали полупроводники, ввоз которых запрещен странами-производителями в рамках санкций. Кроме того, Служба доходов отмечает, что комитету не было представлено никаких конкретных фактов, подтверждающих нарушение Грузией международных санкций. "Грузия полностью соблюдает требования, предусмотренные международными санкциями, и работает в координации со странами-партнерами в этом направлении. На данном этапе нет никаких доказательств обратного. В случае предоставления коллегами конкретных доказательств, мы предоставим общественности дополнительную информацию", – говорится в заявлении. Используйте официальные источники – Служба доходов Грузии о данных СМИ по санкциям >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе >>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, украина, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии