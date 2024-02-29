https://sputnik-georgia.ru/20240229/reputatsii-gruzii-nanosit-vred-ne-zaklyuchenie-saakashvili-a-ego-deystviya--kaladze-286639830.html

Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе

Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе

Sputnik Грузия

По его словам, Саакашвили совершил преступление, а перед законом все равны 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T16:06+0400

2024-02-29T16:06+0400

2024-02-29T16:06+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Репутации Грузии наносят ущерб действия, которые осужденный экс-президент Михаил Саакашвили и его команда совершали во время своего пребывания у власти, и которые маскировались под демократию, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что Саакашвили находится в тюрьме по реальным причинам, и добавила, что согласна с тем, что "с точки зрения репутации было бы намного лучше, если бы он был где-то в другом месте". Другие страны решали такой вопрос разными способами: домашний арест, экстрадиция, отметила она. По его словам, Саакашвили совершил преступление, а перед законом все равны. "Это не наносит ущерба репутации страны, а наоборот. Это указывает на то, что никто не имеет права обращаться с населением страны так, как это делали Саакашвили и его команда в течение многих лет", – подчеркнул Каладзе. Это моральное решение – президент Грузии ответила на вопрос о помиловании Саакашвили>>Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента, несмотря на призывы части оппозиции и евродепутатов. Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Помилование не освободит Саакашвили из тюрьмы – политолог>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, каха каладзе, возвращение и арест саакашвили