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Что стоит за разговором немецких военных об ударе по Крымскому мосту – взгляд из Грузии
Что стоит за разговором немецких военных об ударе по Крымскому мосту – взгляд из Грузии
Sputnik Грузия
Еще раз подтвердилось, что главный командный пункт, того что сейчас происходит, англосаксонская цитадель, она находится в Лондоне, считает политолог 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T19:39+0400
2024-03-01T19:39+0400
2024-03-01T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту указывает на их негласное вмешательство в российско-украинский конфликт, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили Sputnik Грузия. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Разговор состоялся 19 февраля. По словам политолога, Европа и Великобритания боятся самим ввязываться в эти операции, люстрировать командный центр в Лондоне, и исполнителей в Берлине, Париже и т.д. и используют, обучают для этого украинских исполнителей. Хидирбегишвили считает, что не случайно сегодня рядом с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем находится президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступает с инициативами одна другой сумасбродней, от которых сразу открещивается США. "Имею в виду хотя бы последнее, когда НАТО и США сказали, что не будут посылать своих солдат воевать на Украину. Сегодня они очевидно хотят взять реванш, поупражняться, приобрести боевой опыт, не понимая, что это сразу получит адекватный ответ со стороны России", - сказал он. Офицеры Минобороны ФРГ обсуждали удар по Крымскому мосту – опубликована запись переговоров >>Хидирбегишвили считает, что во главе всей спецоперации по ослаблению России стоит Великобритания, которая уже всем очевидно, что назначила своим эмиссаром президента Украины Владимира Зеленского. "Они нашли Зеленского, еврейского происхождения, посылающего украинцев насмерть. Почему Борис Джонсон столько раз посещал Украину будучи премьер-министром Великобритании, и даже оставшись простым членом парламента, он недавно опять прилетал в Киев. Ясно почему, - передать очередные инструкции общего плана", - считает Хидирбегишвили. Политолог считает, что британцы работают гораздо коварнее, чем американские спецслужбы. Политолог уверен, что занимаясь войной против России, Европе придется пожинать плоды своей недальновидности. "Россию победить не получится, а как они будут восстанавливать своими же руками отлаженную как часы безбедно существующую экономику, которая держалась на российских углеводородах, поставках сельхозпродукции и российском рынке, это надо посмотреть. Они вряд ли достигнут того уровня, который был даже до пандемии коронавируса", - заключил Хидирбегишвили. О чем говорили немецкие военные Участники разговора предлагают разделить всю операцию на этапы, а также обратиться к Великобритании за помощью в планировании. При этом отмечается, что для атаки возможно использовать Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Представители бундесвера в разговоре пытаются найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев. "Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что, вполне возможно, у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать — для Германии это "красная линия", — говорится в расшифровке. Кроме того, немецкие офицеры допустили возможность передачи Киеву спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров Обсуждая возможную передачу Taurus Украине, военные отмечают, что ВСУ смогут использовать их через восемь месяцев после поставки. Всего бундесвер сможет выделить до ста снарядов. При этом офицеры констатируют, что отправка этих ракет "не изменит ход военных действий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, великобритания, германия, украина, владимир зеленский, маргарита симоньян, борис джонсон, арно хидирбегишвили, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, новости, политика, великобритания, германия, украина, владимир зеленский, маргарита симоньян, борис джонсон, арно хидирбегишвили, обострение ситуации вокруг украины
Что стоит за разговором немецких военных об ударе по Крымскому мосту – взгляд из Грузии
Еще раз подтвердилось, что главный командный пункт, того что сейчас происходит, англосаксонская цитадель, она находится в Лондоне, считает политолог
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту указывает на их негласное вмешательство в российско-украинский конфликт, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили Sputnik Грузия.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись
разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Разговор состоялся 19 февраля.
"Запись подтверждает многое, и говорит о очень многом. В первую очередь о том, что, наверно по такому же сценарию, при технической поддержке европейцев и планировании Великобритании, могли быть взорваны "Северные потоки", о том, что предыдущий взрыв на Крымском мосту и недавнее задержание грузинскими пограничниками взрывных устройств, следующих через Грузию, было организовано ими, при использовании украинцев", - заявил Хидирбегишвили.
По словам политолога, Европа и Великобритания боятся самим ввязываться в эти операции, люстрировать командный центр в Лондоне, и исполнителей в Берлине, Париже и т.д. и используют, обучают для этого украинских исполнителей.
Хидирбегишвили считает, что не случайно сегодня рядом с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем находится президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступает с инициативами одна другой сумасбродней, от которых сразу открещивается США.
"Имею в виду хотя бы последнее, когда НАТО и США сказали, что не будут посылать своих солдат воевать на Украину. Сегодня они очевидно хотят взять реванш, поупражняться, приобрести боевой опыт, не понимая, что это сразу получит адекватный ответ со стороны России", - сказал он.
Хидирбегишвили считает, что во главе всей спецоперации по ослаблению России стоит Великобритания, которая уже всем очевидно, что назначила своим эмиссаром президента Украины Владимира Зеленского.
"Они нашли Зеленского, еврейского происхождения, посылающего украинцев насмерть. Почему Борис Джонсон столько раз посещал Украину будучи премьер-министром Великобритании, и даже оставшись простым членом парламента, он недавно опять прилетал в Киев. Ясно почему, - передать очередные инструкции общего плана", - считает Хидирбегишвили.
Политолог считает, что британцы работают гораздо коварнее, чем американские спецслужбы.
"Еще раз подтвердилось, что главный командный пункт, того что сейчас происходит, англосаксонская цитадель, она находится в Лондоне, и она руководит процессами. Американцы на такое не способны, они более грубые, прямые, и у них хватает своего горя, президент США с каждым днем выходит за рамки адекватного поведения", - сказал он.
Политолог уверен, что занимаясь войной против России, Европе придется пожинать плоды своей недальновидности.
"Россию победить не получится, а как они будут восстанавливать своими же руками отлаженную как часы безбедно существующую экономику, которая держалась на российских углеводородах, поставках сельхозпродукции и российском рынке, это надо посмотреть. Они вряд ли достигнут того уровня, который был даже до пандемии коронавируса", - заключил Хидирбегишвили.
О чем говорили немецкие военные
Участники разговора предлагают разделить всю операцию на этапы, а также обратиться к Великобритании за помощью в планировании.
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет", — говорит один из офицеров.
При этом отмечается, что для атаки возможно использовать Taurus, если применить французский истребитель Rafale.
Представители бундесвера в разговоре пытаются найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
"Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что, вполне возможно, у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать — для Германии это "красная линия", — говорится в расшифровке.
Кроме того, немецкие офицеры допустили возможность передачи Киеву спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров
Обсуждая возможную передачу Taurus Украине, военные отмечают, что ВСУ смогут использовать их через восемь месяцев после поставки. Всего бундесвер сможет выделить до ста снарядов.
При этом офицеры констатируют, что отправка этих ракет "не изменит ход военных действий".