https://sputnik-georgia.ru/20240301/pochemu-velikobritaniya-khochet-stolknoveniy-na-yuzhnom-kavkaze-286660022.html

Почему Великобритания хочет столкновений на Южном Кавказе

Почему Великобритания хочет столкновений на Южном Кавказе

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T17:39+0400

2024-03-01T17:39+0400

2024-03-01T18:25+0400

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Без переговоров никак В декабре прошлого года на пресс-конференции в Sputnik Грузия я заметил, что Пражские консультации Карасина-Абашидзе уже два года как закрыты/не возобновятся, а Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье в нынешнем формате себя исчерпали. Мой прогноз оправдался: как стало известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с Асланом Бжания 8 февраля 2024 года предложил перенести Женевские дискуссии "в другую локацию", предложив Минск или Баку. Удивляет только реакция и беспринципность наших политиков: разве не вся грузинская оппозиция все эти годы заявляла, что Абашидзе только и делает, что продаёт Карасину грузинскую зелень и вино, поэтому эти встречи бесполезны? Разве не грузинская правительственная делегация всякий раз "переворачивала стол" переговоров – покидала Женевские дискуссии, заявив о невозможности продолжать диалог из-за деструктивной позиции абхазской и осетинской стороны? Тогда будьте же последовательны, господа! Почему сегодня МИД Грузии заявляет, что будет продолжать ездить в Женеву и усиленно готовится к апрельскому раунду дискуссий? А может, консультации Карасина-Абашидзе не нравились оппозиции потому, что должность спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией была учреждена Бидзиной Иванишвили? Что касается выбора места встречи: я больше склоняюсь к Баку, чем к Минску. Прежде всего потому, что все переговорщики – Грузия, Абхазия, Южная Осетия и Россия – являются извечными соседями по Южному Кавказу, в отличие от "заговорщиков" – США, ЕС, ООН и ОБСЕ, только мешающих откровенному разговору между грузинами, абхазами, осетинами и русскими. Поэтому логично, чтобы переговоры тоже проходили на Южном Кавказе, а не в Минске. Второй довод в пользу Баку субъективного характера: разве все переговоры в Минске с участием западных сопредседателей – Минская группа ОБСЕ по Карабаху, Минская контактная группа по Украине – не потерпели фиаско? Третье: Азербайджан нейтрален в глазах Запада, а президент Беларуси Александр Лукашенко посещал Сухуми в знак поддержки своего друга Аслана Бжания. И главный аргумент: после непременного аннулирования искусственного регионального принципа административно-территориального деления Грузии следующим шагом, который принесёт мир и процветание, но уже не только Грузии, а всему региону, является воссоздание Закавказской Федерации республик Грузия, Азербайджан и Армения. Южный Кавказ должен объединиться Сегодня, когда инициативу "Кавказская платформа 3+3" президента Турции Реджепа Эрдогана запустить так и не удалось, только президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по силам воссоздать Закфедерацию, это вопрос не только процветания, но и, осмелюсь предположить, выживания Грузии, Азербайджана и Армении, которым, с большой вероятностью и в первую очередь, угрожает Великобритания. Почему – я уже объяснил в недавней публикации: англосаксы заинтересованы в продолжении войны между Украиной и Россией, чтобы последняя не мешала им овладеть Закавказьем. Одновременно, по моей версии, чтобы изгнать отсюда Россию, англосаксы решили поджечь Южный Кавказ. Изощрённым, не в пример США, методам работы Великобритании на Кавказе я посвятил не одну публикацию, хочу напомнить исследование, опубликованное 5 декабря 2016 года "США на Кавказе заменит Великобритания – планы CSSF в Грузии, Армении, Азербайджане", высказанные в котором прогнозы исполнились. Бывший британский премьер Борис Джонсон легко смог уговорить Владимира Зеленского разорвать Минские соглашения и продолжить войну, а вот для чего Великобритании Закавказье? Извольте ознакомиться с нашими предположениями. Грузия: обладает большими запасами пресной воды, которой нет у Великобритании; транспортный хаб на перепутье маршрутов "Среднего коридора" (Middle Corridor) "Восток-Запад", МТК "Один пояс-один путь" и МТК "Север-Юг"; транзитная территория, по которой проходит нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" им. Гейдара Алиева, владельцем, оператором по строительству и эксплуатации которого является международный консорциум BTC Co, а самым крупным акционером – British Petroleum (ВР), а также газопровод "Баку-Тбилиси-Эрзурум"; здесь проходят ж/д "Баку-Ахалкалаки-Карс" и ж/д, автомагистраль и газопровод из России в Армению; Панкиское ущелье, где была база чеченских боевиков, граничит с российским Северным Кавказом; причерноморское государство с морпортами; здесь находится биолаборатория Пентагона им. Лугара. Армения: обладает большими запасами пресной воды, которой нет у Великобритании; через Армению пролегает кратчайший путь, связывающий Азербайджан с Нахичеванской АР (Зангезурский коридор); Армению с Ираном связывает дорога, граница и газопровод; в Армении, в Ереване и Гюмри дислоцируется российская военная база; в Армении – 17 (семнадцать!) биолабораторий Пентагона и самое большое в мире Посольство США, цитадель англосаксов. Азербайджан: прикаспийское государство с богатейшими запасами углеводородов; здесь берёт начало нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" им. Гейдара Алиева, владельцем, оператором по строительству и эксплуатации которого является международный консорциум BTC Co, а самым крупным акционером – British Petroleum (ВР), а также газопровод "Баку-Тбилиси-Эрзурум"; в Азербайджане работает около 600 британских компаний; Азербайджан находится на маршрутах "Среднего коридора" (Middle Corridor) "Восток-Запад", МТК "Один пояс-один путь" и МТК "Север-Юг". Что уже удалось сделать, а что – пока нет Великобритании в Закавказье, и что она, по нашему мнению, собирается предпринять? Грузия Благодаря бывшему и, вероятно, будущему премьер-министру страны, миллиардеру Бидзине Иванишвили, свергнувшему режим Саакашвили (неслучайно программы и обещания Иванишвили объединяет цифра "2030", то есть они рассчитаны на конечный результат в 2030 году), безудержная колонизация Грузии Западом была приостановлена, гибридная экспансия западных кураторов всё чаще стала натыкаться на "красные линии", преодолевать которые становится для них всё трудней; учреждённая Бидзиной Иванишвили партия власти "Грузинская мечта", почётным председателем которой он сегодня является, наотрез отказалась открыть "второй фронт" против России; Грузия отказалась присоединиться и к экономическим санкциям против России, что было бы равнозначно экономическому суициду, поэтому британская внешняя разведка МI6 (SIS) через своих турецких агентов начала поощрять антироссийские настроения в Абхазии, которые, по их расчётам, должны перерасти в требование вывода военных с российской базы в Абхазии. Великобритания однозначно будет содействовать смене непокорной власти Грузии – созданию коалиционного правительства в результате парламентских выборов в октябре 2024 года (ещё и потому, что российский бизнес-бэкграунд миллиардера Иванишвили для англосаксов категорически неприемлем). Великобритания остановила свой выбор в Грузии на действующем президенте Саломе Зурабишвили – скандальной, скомпрометированной особе, которую спустя полгода вновь вызвали в Лондон на инструктаж. Даже официальный пресс-релиз президентской администрации достаточно красноречив: "В Лондоне будут обсуждаться вызовы, стоящие перед демократией, изменение политического баланса на Южном Кавказе, перспективы европейского будущего Грузии, отношения между Тбилиси и Москвой, влияние войны в Украине на Грузию и предстоящие парламентские выборы. На мероприятии президента Грузии будет принимать председатель Chatham House, директор программы "Евразия" Джеймс Никс. Королевский институт международных отношений – это британский аналитический центр, действующий в Лондоне, целью которого является анализ и содействие пониманию основных международных проблем и текущих событий". Армения В публикации "Армения может потерять Ереван, а могла вернуть Арарат" вспоминаю – с какой иронией 23 сентября 2014 года встретили армяне моё выступление на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа", где я заявил, что следующая на очереди – Армения, а также сделал прогноз – как закончится очередная, спровоцированная Западом вспышка Карабахского конфликта. "Мы не будем играть игры в демократию, как Шеварднадзе! Даже представить невозможно, что мы сделаем с нашей родиной то, что сделали с Грузией грузины! "Майданы" возможны лишь в странах, где слабая власть!" – заявили мне тогда члены армянской делегации. Так где же сегодня амбициозные армянские политики – оппозиция, политологи, где многотысячные митинги на Театральной площади?! Неужели они смирились с предательством Пашиняна, которого привели к власти путём госпереворота, как Саакашвили – в Грузии, и который продаёт их родину Великобритании, где пока еще армянскому премьеру обеспечены гражданство/политическое убежище?! Как и эмиссару Великобритании Зеленскому, который собирался прилететь в Ереван для обсуждения деталей общего плана? Азербайджан После того, как в результате очередной провокации Пашиняна азербайджанская армия войдёт на территорию Армении, которую будет вынуждена оставить 102-я ордена Александра Невского российская военная база, дислоцирующаяся в Ереване и Гюмри, Великобритания, полагаю, не пожалеет сил, чтобы сменить национально ориентированную власть Азербайджана на полностью подконтрольную. Президент, патриот Ильхам Алиев – достойный сын первого президента Гейдара Алиева, долгое время находившегося на верхушке власти СССР и КПСС, имя которого носит нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", для англосаксов – как кость в горле. Глубоко уверен, что то же самое грозит пожилому президенту Турции Эрдогану, которого к тому времени заменят англосаксонской марионеткой. Сместить президента Алиева нелегко, но англосаксы, думаю, рассчитывают спровоцировать конфликт между сегодняшними стратегическими партнёрами по Каспию – Азербайджаном, который, мол, взял на себя (или себе, что суть одно и то же) лишнее, чем ущемил государственные интересы Российской Федерации на Южном Кавказе. Так, наконец, может исполниться давнишняя мечта англосаксов – овладеть Кавказом и выйти на Каспий. Вот только вопрос: нам, жителям Южного Кавказа, такой расклад нужен?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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политика, аналитика, грузия, великобритания, армения, азербайджан, грузино-российские отношения, колумнисты, южный кавказ