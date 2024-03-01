https://sputnik-georgia.ru/20240301/pochemu-glava-minzdrava-gruzii-ushel-v-otstavku-premer-sdelal-kommentariy-286656377.html
Почему глава Минздрава Грузии ушел в отставку? Премьер сделал комментарий
Почему глава Минздрава Грузии ушел в отставку? Премьер сделал комментарий
Sputnik Грузия
Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T14:19+0400
2024-03-01T14:19+0400
2024-03-01T14:35+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
зураб азарашвили
республиканская больница
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. У Минздрава Грузии были проблемы с точки зрения управления и коммуникации, ярким примером чего стала ситуация вокруг планируемого демонтажа Республиканской больницы в Тбилиси, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя отставку министра. Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности. Он возглавлял министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года.Премьер отметил, что у него состоялся "очень здоровый разговор" с Азарашвили и на основании этого было принято решение о его отставке."Не хочу вдаваться в подробности, на каком уровне была эта проблема, от кого исходила эта проблема и так далее. Но факт, что мы увидели, что в случае той же Республиканской больницы, и были другие случаи, были проблемы такой коммуникации", – сказал Кобахидзе.Он подчеркнул то, что представители медицинской сферы просили встречи с премьер-министром и именно после встречи с ним проблема была разрешена. Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы>>В частности, было решено приостановить демонтаж здания Республиканской больницы до тех пор, пока на его заднем дворе не построится новое. Соответственно, персонал продолжит работу. "Такие вопросы должны решаться на уровне министерства. Не нужно поднимать такие вопросы на более высокий уровень... Я лично встретился с персоналом Республиканской больницы, пришли восемь человек – интеллигентные люди, врачи, у которых были свои аргументы. Такие аргументы нужно выслушать", – заявил Кобахидзе.По его словам, решения, естественно, за государством, но, чтобы принять правильное решение, нужно выслушать аргументы представителей отрасли. "Такие вопросы должны решаться на уровне министерства. Не нужно поднимать такие вопросы на более высокий уровень", – сказал Кобахидзе.Новый премьер Грузии напомнил о том, что в его предвыборной программе говорилось о важности максимально тесной коммуникации госструктур с населением, особенно с представителями и специалистами конкретных отраслей.Что дальше будет с Кабмином?Ввиду того, что решение об отставке Азарашвили только принято, кто заменит его на посту главы Минздрава, пока неизвестно. "У нас будут консультации как с членами команды, так и, возможно, с представителями отрасли. Будет здоровый процесс. Вопрос о том, кто должен быть новым министром, должен решиться на основании широких консультаций", – сказал Кобахидзе.На вопрос, планируются ли другие кадровые изменения в правительстве, премьер сказал, что на данном этапе доволен работой министров. "Лично я работой всех министров доволен, как проделанной ими работой в предыдущие годы, так и тем, как сейчас идет работа в министерствах. Исходя из этого, могу четко сказать, что сегодня лично я доволен работой всех министров", – заявил Кобахидзе.Врачи Республиканской больницы в Тбилиси довольны решением премьер-министра Грузии>>В оппозиции полагают, что правительство продолжат покидать кадры бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, который сейчас вместо Кобахидзе возглавляет "Грузинскую мечту".По его словам, вообще не понятно, почему меняются премьер-министры. "Все это игра", – сказал Манджгаладзе.Что касается Республиканской больницы, депутат отметил, что конфронтация с представителями медицинской сферы в преддверии выборов властям невыгодна.В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница
Почему глава Минздрава Грузии ушел в отставку? Премьер сделал комментарий
14:19 01.03.2024 (обновлено: 14:35 01.03.2024)
Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. У Минздрава Грузии были проблемы с точки зрения управления и коммуникации, ярким примером чего стала ситуация вокруг планируемого демонтажа Республиканской больницы в Тбилиси, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя отставку министра.
Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности. Он возглавлял министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года.
"Сегодня утром у нас с ним состоялась беседа. Я видел проблемы в плане управления, коммуникации. В связи с этим было недовольство в медицинском сообществе. Я лично убедился в этом на примере Республиканской больницы", – сказал Кобахидзе журналистам.
Премьер отметил, что у него состоялся "очень здоровый разговор" с Азарашвили и на основании этого было принято решение о его отставке.
"Не хочу вдаваться в подробности, на каком уровне была эта проблема, от кого исходила эта проблема и так далее. Но факт, что мы увидели, что в случае той же Республиканской больницы, и были другие случаи, были проблемы такой коммуникации", – сказал Кобахидзе.
Он подчеркнул то, что представители медицинской сферы просили встречи с премьер-министром и именно после встречи с ним проблема была разрешена.
В частности, было решено приостановить демонтаж здания Республиканской больницы до тех пор, пока на его заднем дворе не построится новое. Соответственно, персонал продолжит работу.
"Такие вопросы должны решаться на уровне министерства. Не нужно поднимать такие вопросы на более высокий уровень... Я лично встретился с персоналом Республиканской больницы, пришли восемь человек – интеллигентные люди, врачи, у которых были свои аргументы. Такие аргументы нужно выслушать", – заявил Кобахидзе.
По его словам, решения, естественно, за государством, но, чтобы принять правильное решение, нужно выслушать аргументы представителей отрасли.
"Такие вопросы должны решаться на уровне министерства. Не нужно поднимать такие вопросы на более высокий уровень", – сказал Кобахидзе.
Новый премьер Грузии напомнил о том, что в его предвыборной программе говорилось о важности максимально тесной коммуникации госструктур с населением, особенно с представителями и специалистами конкретных отраслей.
Что дальше будет с Кабмином?
Ввиду того, что решение об отставке Азарашвили только принято, кто заменит его на посту главы Минздрава, пока неизвестно.
"У нас будут консультации как с членами команды, так и, возможно, с представителями отрасли. Будет здоровый процесс. Вопрос о том, кто должен быть новым министром, должен решиться на основании широких консультаций", – сказал Кобахидзе.
На вопрос, планируются ли другие кадровые изменения в правительстве, премьер сказал, что на данном этапе доволен работой министров.
"Лично я работой всех министров доволен, как проделанной ими работой в предыдущие годы, так и тем, как сейчас идет работа в министерствах. Исходя из этого, могу четко сказать, что сегодня лично я доволен работой всех министров", – заявил Кобахидзе.
В оппозиции полагают, что правительство продолжат покидать кадры бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, который сейчас вместо Кобахидзе возглавляет "Грузинскую мечту".
"Вот так, как мы и говорили, покинут (должности) остальные кадры Гарибашвили. Это вопрос времени", – сказал депутат от оппозиционной "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
По его словам, вообще не понятно, почему меняются премьер-министры. "Все это игра", – сказал Манджгаладзе.
Что касается Республиканской больницы, депутат отметил, что конфронтация с представителями медицинской сферы в преддверии выборов властям невыгодна.
В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.