https://sputnik-georgia.ru/20240226/kobakhidze-nazval-luchshim-resheniem-prekraschenie-reorganizatsii-respublikanskoy-bolnitsy-286551057.html
Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы
Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы
После завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T16:21+0400
2024-02-26T16:21+0400
2024-02-26T16:35+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
зураб азарашвили
республиканская больница
программа всеобщего здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Прекращение реорганизации Республиканской больницы в Тбилиси является лучшим решением этого вопроса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Правительство Грузии 24 февраля после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с врачами приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания. Премьер-министр Грузии попросил министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, по мере возможности, в кратчайшие сроки представить новую концепцию, которая даст возможность в 2024 году начать строительство нового здания. Медики остались довольны решением главы правительства. После встречи с премьером они заявили, что Республиканская больница останется на своем нынешнем месте и будет работать до тех пор, пока ее не построят на заднем дворе. Как это было предусмотрено в проекте 2007 года. Врачи Республиканской больницы в Тбилиси довольны решением премьер-министра Грузии >>После завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей. Что касается тех сотрудников больницы, которые уже согласились и получили компенсацию от государства, то, по словам врача Кахи Хуцишвили, при желании они смогут вернуться на работу в Республиканскую больницу. Протест медиков Протест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов. В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или временную работу в другой клинике. Они должны были принять решение до 5 марта. Однако часть медиков выступила против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы >>Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором. Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница, программа всеобщего здравоохранения
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница, программа всеобщего здравоохранения
Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы
16:21 26.02.2024 (обновлено: 16:35 26.02.2024)
После завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Прекращение реорганизации Республиканской больницы в Тбилиси является лучшим решением этого вопроса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Правительство Грузии 24 февраля после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с врачами приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания.
"Мы приняли решение о прекращении реорганизации больницы. Это было лучшим решением, которое, с одной стороны, нам даст возможность полностью обновить инфраструктуру больницы, а с другой стороны – полностью защитить легитимные права персонала, коллектива больницы", – заявил Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии попросил министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, по мере возможности, в кратчайшие сроки представить новую концепцию, которая даст возможность в 2024 году начать строительство нового здания.
Медики остались довольны решением главы правительства. После встречи с премьером они заявили, что Республиканская больница останется на своем нынешнем месте и будет работать до тех пор, пока ее не построят на заднем дворе. Как это было предусмотрено в проекте 2007 года.
После завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей.
Что касается тех сотрудников больницы, которые уже согласились и получили компенсацию от государства, то, по словам врача Кахи Хуцишвили, при желании они смогут вернуться на работу в Республиканскую больницу.
Протест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов.
В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или временную работу в другой клинике. Они должны были принять решение до 5 марта. Однако часть медиков выступила против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа.
Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором.
Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.
Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.
Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать.
Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.
Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.