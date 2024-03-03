https://sputnik-georgia.ru/20240303/vozmozhno-administrativnoe-nakazanie-gruzinskaya-mechta-o-buduschem-zaprete-lgbt-propagandy-286672396.html

Возможно административное наказание: "Грузинская мечта" о будущем запрете ЛГБТ*-пропаганды

Возможно административное наказание: "Грузинская мечта" о будущем запрете ЛГБТ*-пропаганды

Sputnik Грузия

Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T09:59+0400

2024-03-03T09:59+0400

2024-03-03T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. За ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС, заявил лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. "Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Как отметил Мдинарадзе, инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий". По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. В то же время лидер правящей партии исключил, что подобные меры помешают вступлению Грузии в Евросоюз. "Или Европа, или ЛГБТ*-пропаганда – так не должен ставиться вопрос, и он так не стоит. Об этом не стоит даже думать. Если так встанет вопрос, это будет вредом. Я надеюсь, никто не посмеет нам так поставить вопрос за достойный подход", – сказал Мдинарадзе. По его словам, стремясь в ЕС, Грузия намерена сохранить свои традиции и христианские ценности, а также свою национальную идентичность. Почему в Грузии заговорили о запрете ЛГБТ*-пропаганды? >>> По предварительной информации, инициатива не собирается ущемлять права и свободы по признаку сексуальной ориентации, лишь запретить призывы, направленные против традиционной гендерной идентичности, и открытую пропаганду ЛГБТ*, и будет полностью соответствовать Конституции Грузии. Конституция Грузии гарантирует защиту прав человека и напрямую запрещает дискриминацию по любому признаку, а также гарантирует неприкосновенность личной жизни, свободу слова и выражения. Среди экспертов к инициативе правящей партии отношение скептическое. Эта тема не актуальна в Грузии. В Грузии ни одна политическая партия не говорит, что если мы придем к власти, то обязательно проведем эти реформы в отношении ЛГБТ*-сообщества, добавил он. Посол США подчеркнула отсутствие в грузинском языке мужского и женского рода >>>Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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