https://sputnik-georgia.ru/20240304/parlament-gruzii-obsuzhdaet-vnedrenie-mekhanizma-odnogo-okna-v-morskikh-portakh-286690497.html

Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах

Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах

Sputnik Грузия

Цифровая система позволит портам увеличить количество принимаемых судов и, следовательно, грузооборот, заявил замминистра 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T19:05+0400

2024-03-04T19:05+0400

2024-03-04T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Законопроект "О внесении изменений в Морской кодекс Грузии", который предусматривает внедрение услуги "системы одного окна" в морских портах Грузии, обсудили на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике. Помимо внедрения механизма "одного окна" в портах страны, поправки предполагают обеспечение его функционирования. По словам замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили, в результате принятия законопроекта формальности по входу и выходу судов в порты Грузии будут упрощены и оцифрованы, что существенно ускорит существующие процессы и сделает их более надежными и безопасными. В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах >>С другой стороны, цифровая система позволит портам увеличить количество принимаемых судов и, следовательно, грузооборот, что будет способствовать экономическому развитию Грузии и устойчивости морского сектора. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом первый специализируется на наливных грузах, а второй – на генеральных (штучных) и насыпных. Через батумский порт поставляются жидкие углеводороды (нефть, нефтепродукты, сжиженный и сжатый природный газ), а через Поти – остальные грузы, в том числе удобрения. Через Поти также переваливаются контейнерные и автомобильные грузы, ввиду чего он считается важным звеном Транскаспийского международного маршрута (Средний коридор), являясь фактически его последней точкой на Черном море. Преимущество порта Батуми перед Поти заключается в его глубине – 14 метров и 8,5 метра соответственно. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные >>Мощность порта Поти сегодня составляет до 550 тыс. TEU в год. Батумский порт располагает мощностью перевалки грузов в 200 тыс. TEU. Порты из-за небольших глубин в своей акватории могут принимать только малотоннажные суда и использоваться в фидерной системе перевозок (при помощи малых судов). В Грузии для развития возможностей морских перевозок планируется построить первый глубоководный порт в поселке Анаклия глубиной более 20 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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