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Смертоносный оползень в Шови: на месте трагедии установят мемориал
Смертоносный оползень в Шови: на месте трагедии установят мемориал
Sputnik Грузия
По одной из версий, мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали" 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T12:02+0400
2024-03-04T12:02+0400
2024-03-04T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Мемориал в память о жертвах схода смертоносного оползня установят на курорте Шови в Раче, сообщила телекомпания "Рустави 2". Оползень сошел на Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли более 30 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения.Грузинская оппозиция манипулирует темой смертоносного оползня в Шови – вице-спикер>>Для выбора места, где будет установлен мемориал, губернатор Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Пармен Маргвелидзе вместе с представителями местной власти встретился с жителями села Глоли. По одной из версий, мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали". Отобранные места будут проверены вместе со специалистами, после чего специальная комиссия объявит конкурс на создание мемориала. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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новости, грузия, шови, рача, национальное агентство окружающей среды
новости, грузия, шови, рача, национальное агентство окружающей среды
Смертоносный оползень в Шови: на месте трагедии установят мемориал
12:02 04.03.2024 (обновлено: 14:56 04.03.2024)
По одной из версий, мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали"
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik.
Мемориал в память о жертвах схода смертоносного оползня установят на курорте Шови в Раче, сообщила телекомпания "Рустави 2
".
Оползень сошел на Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли более 30 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения.
Для выбора места, где будет установлен мемориал, губернатор Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Пармен Маргвелидзе вместе с представителями местной власти встретился с жителями села Глоли.
По одной из версий, мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали".
Отобранные места будут проверены вместе со специалистами, после чего специальная комиссия объявит конкурс на создание мемориала.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).