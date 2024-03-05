https://sputnik-georgia.ru/20240305/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-snizilis--novye-dannye-286694436.html
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные
Sputnik Грузия
Страной-отправителем 47,4% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом в Грузию, стала Россия 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T10:50+0400
2024-03-05T10:50+0400
2024-03-05T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в 2023 году составил 13,6 миллиона тонн, на 8,2% меньше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 12% указанного объема приходится на местные перевозки, 31,1% – на международные (без учета транзита) и 56,9% – на транзит. В 2023 году 27,4% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 72,6% – на ввозимые. В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества >>Кроме того, страной-отправителем 47,4% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 26,5% отправлено Азербайджаном, 3,4% – Туркменистаном, 3,2% – Румынией, 2,8% – Болгарией, 2,3% – Турцией, 1,3% – Беларусью и 1,2% – Китаем. Самый большой объем грузов (12%) вывезли в Казахстан, 10,8% – в Армению, 9,5% – в РФ, 4,5% – в Азербайджан. Транзит Согласно статистике, 11,3% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 8,87% – в Нидерланды, 6,2% – в Италию и 5,2% – Китай. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 6,1% транзитных грузов, 5,7% – Казахстан, Китай – 2,4%, Турция – 2% и США – 1,7%. В прошлом году от общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 28,9% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности, 28,5% – уголь, нефть и природный газ, 12,7% – продукты питания, напитки и табачные изделия.Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 65,5% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 11% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, 10,2% – прочие неметаллические минеральные продукты. Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть и природный газ (44,3%), прочие неметаллические минеральные продукты (23,3%), а также металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (8,3%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и другое сырье горнодобывающей промышленности (49,2%), продукты питания, напитки и табак (23%), различные металлоизделия (10,8%) и сельскохозяйственную продукцию (4,8%). Пассажирские перевозки В 2023 году услугами ГЖД воспользовались 2,3 миллиона пассажиров, на 42,3% больше, чем в 2022 году. За тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 42,3% и составил 687,3 млн пассажиро-километров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 2,2 миллиона пассажиров, что составляет 98,2% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 44,1% выше показателя 2022 года. В режиме международного сообщения перевезено 40,7 тысячи пассажиров, что 15,8% меньше, по сравнению с 2022 годом. 67,5% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 32,5%. Пассажирских перевозок в направлении других граничащих стран не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные
Страной-отправителем 47,4% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом в Грузию, стала Россия
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в 2023 году составил 13,6 миллиона тонн, на 8,2% меньше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", 12% указанного объема приходится на местные перевозки, 31,1% – на международные (без учета транзита) и 56,9% – на транзит.
В 2023 году 27,4% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 72,6% – на ввозимые.
Кроме того, страной-отправителем 47,4% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 26,5% отправлено Азербайджаном, 3,4% – Туркменистаном, 3,2% – Румынией, 2,8% – Болгарией, 2,3% – Турцией, 1,3% – Беларусью и 1,2% – Китаем.
Самый большой объем грузов (12%) вывезли в Казахстан, 10,8% – в Армению, 9,5% – в РФ, 4,5% – в Азербайджан.
Согласно статистике, 11,3% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 8,87% – в Нидерланды, 6,2% – в Италию и 5,2% – Китай.
За этот период Бразилия стала страной-отправителем 6,1% транзитных грузов, 5,7% – Казахстан, Китай – 2,4%, Турция – 2% и США – 1,7%.
В прошлом году от общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 28,9% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности, 28,5% – уголь, нефть и природный газ, 12,7% – продукты питания, напитки и табачные изделия.
Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 65,5% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 11% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, 10,2% – прочие неметаллические минеральные продукты.
Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть и природный газ (44,3%), прочие неметаллические минеральные продукты (23,3%), а также металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (8,3%) ввозились в основном по железной дороге.
В то же время на экспорт вывезли металлические руды и другое сырье горнодобывающей промышленности (49,2%), продукты питания, напитки и табак (23%), различные металлоизделия (10,8%) и сельскохозяйственную продукцию (4,8%).
В 2023 году услугами ГЖД воспользовались 2,3 миллиона пассажиров, на 42,3% больше, чем в 2022 году. За тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 42,3% и составил 687,3 млн пассажиро-километров.
Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 2,2 миллиона пассажиров, что составляет 98,2% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 44,1% выше показателя 2022 года.
В режиме международного сообщения перевезено 40,7 тысячи пассажиров, что 15,8% меньше, по сравнению с 2022 годом. 67,5% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 32,5%. Пассажирских перевозок в направлении других граничащих стран не было.