https://sputnik-georgia.ru/20240305/veto-prezidenta-gruzii-budet-preodoleno--argumenty-vlasti-i-oppozitsii-286704855.html

Вето президента Грузии будет преодолено – аргументы власти и оппозиции

Вето президента Грузии будет преодолено – аргументы власти и оппозиции

Sputnik Грузия

Премьер считает вето президента продолжением дискредитационной кампании, которую ведет оппозиция 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T19:55+0400

2024-03-05T19:55+0400

2024-03-05T19:55+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

георгий кахиани

цик грузии

избирательный кодекс грузии

венецианская комиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120645_160:332:1015:813_1920x0_80_0_0_c26594356748af9db199d3a45df8b238.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к преодолению вето, наложенного президентом Грузии Саломе Зурабишвили на поправки, меняющие правила избрания главы ЦИК, несмотря на то, что в оппозиции считают, что такой проект подорвет доверие к работе ЦИК перед выборами. Это уже второе вето президента на поправки о правилах избрания главы ЦИК. Летом 2023 года Зурабишвили была недовольна отменой двухступенчатой системы избрания главы избирательной комиссии, а на этот раз президент недовольна ограничением ее роли в процессе избрания председателя и членов ЦИК. С лета прошлого года кандидатов на утверждение парламенту представляет председатель парламента, а не президент. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Согласно законодательству, президент должна была представить мотивированные замечания. Она представила свое вето, хотя это нельзя назвать мотивированными замечаниями, потому что мы просто не смогли найти аргументации, почему парламент должен учитывать замечания президента. Мы, естественно, преодолеем вето", – сказал один из лидеров парламентского большинства Георгий Кахиани. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает вето президента продолжением дискредитационной кампании, которую ведет оппозиция. Против преодоления вето выступает оппозиция. "В заключениях Венецианской комиссии и ОБСЕ-ОДИР прямо подчеркивается, что основной проблемой, с которой сталкивается избирательная администрация, является низкое доверие со стороны общества. Естественно, изменения, предлагаемые "Грузинской мечтой", не служат увеличению этого доверия, а наоборот, служат разрушению этого доверия, а когда нет доверия к избирательной администрации, то, естественно, доверие к выборам будет очень низким", – заявил член партии "Лело" Георгий Сиоридзе. У оппозиции нет рычага изменить решение парламентского большинства, так как для преодоления вето достаточно всего лишь 76 голосов. Спорные поправки Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс" >>При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Кризис в ЦИК В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, георгий кахиани, цик грузии, избирательный кодекс грузии, венецианская комиссия