https://sputnik-georgia.ru/20240308/prezident-gruzii-vnov-stala-obektom-kritiki--chto-proizoshlo-na-etot-raz-286756405.html

Президент Грузии вновь стала объектом критики – что произошло на этот раз?

Президент Грузии вновь стала объектом критики – что произошло на этот раз?

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии считают, что Саломе Зурабишвили сотрудничает с "радикальной оппозицией" 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T15:15+0400

2024-03-08T15:15+0400

2024-03-08T16:43+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

хатия деканоидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" снова раскритиковала президента Саломе Зурабишивли за ее оппозиционные взгляды, тогда как в оппозиции уже ждут ее в своих рядах после окончания президентского срока.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Зурабишвили на этой неделе дала большое интервью грузинским журналистам, в котором заявила о необходимости участия грузинского народа в выборах, а также о необходимости коалиции после выборов.Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение" , "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". По словам главы парламента, в интересах грузинского народа, чтобы "Грузинская мечта" пришла в парламент с конституционным большинством, чтобы работа законодательного органа не была парализована после выборов. Важно иметь сильное большинство, чтобы ни у кого не было предлога сомневаться насчет парламента.Президент Грузии сама пока открыто не говорит о своих политических предпочтениях и заявляет, что намерена остаться на должности до конца своего срока. Между тем в оппозиции видят Зурабишвили в оппозиции после выборов. "Если она решит пойти в политику и остаться даже в качестве одного из членов коалиции, это будет правильное решение", – сказала член политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она помимо всего прочего обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии участвует в революционном движении – вице-премьер>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, хатия деканоидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия