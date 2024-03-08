https://sputnik-georgia.ru/20240308/spros-na-kvartiry-v-tbilisi-vyros--dannye-analitikov-286752396.html

Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – данные аналитиков

Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – данные аналитиков

Sputnik Грузия

Большая часть квартир продана в районах Диди Дигоми, Самгори и Сабуртало 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T13:49+0400

2024-03-08T13:49+0400

2024-03-08T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос, в январе 2024 года продано 3,1 тысячи объектов, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете международной инвестиционной компании Galt & Taggart. Рост продаж аналитики связывают с ростом продаж квартир на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), где было реализовано 1,6 тысячи квартир, что на 21,2% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время продажи за год сократились на 5,8% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Аналитики связывают снижение продаж на вторичном рынке с окончанием периода спекулятивной покупки жилья с последующей сдачей в аренду, поскольку арендные ставки и доходность снизились и возвращаются к здоровому уровню. В январе почти половина проданных квартир (47,3%) пришлась на районы Диди Дигоми (565 квартир), Самгори (455 квартир) и Сабуртало (430 квартир). Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь>>По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир ($501-800 за кв. м), что связано с ростом цен. Также в январе, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, цены на недвижимость выросли на 18,7% на первичном рынке, средневзвешенная цена составила 1,3 тысячи долларов. Также по сравнению с январем прошлого года выросли цены на старые и новые квартиры на вторичном рынке на 14% и 7,6% соответственно. В январе 2024 года объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 13,1% в годовом исчислении и составил 229,1 млн долларов. Аналитики связали это в основном с ростом цен и продаж по сравнению с прошлым годом на первичном рынке. Также в росте объема рынка приняли участие и старые квартиры на вторичном рынке на фоне роста цен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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