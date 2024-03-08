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Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический максимум

Sputnik Грузия

Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года 08.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-08T21:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19:39 по тбс дорожал на 0,94% за сутки – до 67 874 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% – в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки. Майнинг криптовалюты остается вызовом для высокогорной Сванетии >>Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, криптовалюта